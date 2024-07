L’ANSSI guide les institutions et les entreprises vers le Cloud Souverain

juillet 2024 par OUTSCALE

Sécurité et souveraineté prioritaires

L’ANSSI met l’accent sur la souveraineté des données et recommande des solutions cloud protégeant contre les cybermenaces et les ingérences extraterritoriales. OUTSCALE, avec ses services cloud situés en France et opérés par une entité de droit français, assure une protection contre les régulations étrangères telles que le Cloud Act américain, ou FISA.

L’ANSSI insiste sur l’importance de choisir des offres cloud qualifiées SecNumCloud pour les systèmes d’information sensibles. OUTSCALE, en tant que premier acteur français à obtenir la qualification SecNumCloud 3.2, répond parfaitement à cette exigence.

Hybridation et conformité

L’ANSSI soutient l’hybridation des architectures informatiques, permettant une flexibilité entre infrastructures cloud. Ce point crucial, que OUTSCALE a toujours mis en avant, permet aux entreprises et institutions de ne pas opter pour un choix binaire "tout SecNumCloud" ou "commodité". Elles peuvent choisir l’hybridation en fonction de la criticité des enjeux et des données face aux risques.

Partenariat stratégique pour le secteur public

En se conformant à la doctrine de l’État "Cloud au centre", OUTSCALE devient un partenaire clé pour les institutions publiques. L’initiative de l’ANSSI légitime le rôle d’OUTSCALE comme fournisseur de confiance pour la transformation numérique du secteur public, offrant une solution souveraine et sécurisée.

Innovation avec Mistral AI

À l’heure de l’IA, Dassault Systèmes et Mistral AI s’associent pour proposer des solutions industrielles fiables basées sur l’IA afin d’accélérer l’économie générative. Ce partenariat vise à proposer au marché une nouvelle offre OUTSCALE baptisée « Large Language Models as a Service » (LLMaaS). S’appuyant sur l’infrastructure cloud souveraine OUTSCALE, cette solution permet aux grands modèles de langage commerciaux de Mistral AI de se conformer aux normes de sécurité et de conformité les plus strictes, dont SecNumCloud. Ce partenariat unique combine les expériences de jumeaux virtuels et l’infrastructure cloud souveraine de Dassault Systèmes aux grands modèles de langage (LLM) de Mistral AI.

“Ces recommandations de l’ANSSI renforcent la proposition de valeur d’OUTSCALE en tant que leader du Cloud souverain. En respectant des critères stricts de sécurité et de souveraineté, OUTSCALE se positionne comme le partenaire des entreprises et institutions cherchant à sécuriser leurs données sensibles tout en bénéficiant de services innovants comme LLMaaS incluant Mistral AI. OUTSCALE salue cette initiative de l’ANSSI, qui fournit un guide clair et accessible pour tous les décideurs” conclut David Chassan, Directeur de la Stratégie, OUTSCALE, Dassault Systèmes.