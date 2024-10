L’AIOps au service de la 5G : vers des réseaux plus intelligents

octobre 2024 par Daniel Crowe, vice-président France & Europe du Sud chez NETSCOUT

« L’AIOps ne peut fonctionner de manière optimale que si elle s’appuie sur des données précises et disponibles en temps réel. Ces éléments permettent aux fournisseurs de services de communication (CSP) de comprendre en profondeur le comportement des utilisateurs, d’analyser leurs préférences et d’optimiser la gestion des réseaux. En intégrant des informations de haute qualité, l’AIOps aide à proposer des services personnalisés et à améliorer la satisfaction client. Cela inclut également la détection proactive des anomalies et l’identification des menaces de sécurité, garantissant ainsi la stabilité des systèmes.

Cependant, les informations seules ne suffisent pas ; leur qualité est primordiale. Le réseau 5G regorge de données, mais celles-ci doivent être extraites, raffinées et analysées efficacement. Le défi réside dans leur traitement en temps réel, ce qui est indispensable pour piloter les services modernes.

D’autres obstacles incluent un manque de corrélation entre l’identité des utilisateurs et les services qu’ils utilisent, ce qui peut entraîner une fragmentation des données. Pour surmonter cela, l’AIOps doit offrir une visibilité intelligente afin de les transformer en éléments exploitables.

En intégrant l’AIOps à leurs opérations, les CSP peuvent également maximiser les opportunités de monétisation dans des secteurs émergents, tels que les véhicules connectés ou encore les villes intelligentes. Grâce à l’analyse approfondie des données, ils peuvent identifier des cas d’utilisation à forte valeur ajoutée et ajuster leurs services en conséquence.

En outre, disposer d’une visibilité complète et intelligente du réseau permet aux entreprises d’anticiper leurs besoins futurs et d’exploiter pleinement le potentiel de la 5G. En optimisant l’utilisation de ces données, les CSP améliorent non seulement leurs performances opérationnelles, mais développent également de nouvelles offres de services, renforçant ainsi leur compétitivité sur le marché. L’AIOps devient ainsi un levier stratégique pour naviguer dans l’avenir numérique. »