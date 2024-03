L’AI Act, une grande victoire des GAFAM sur l’Europe

mars 2024 par Stéphane Roder, CEO d’AI Builders

"Les Américains, conscients du potentiel commercial des technologies, font savoir dès l’automne 2023 par la voix du président américain que toutes les entreprises américaines leaders du marché de l’IA se sont entendues pour s’autoréguler afin de rester dans un cadre éthique convenable et que le citoyen américain n’a rien à craindre. Dans le même temps, ces mêmes entreprises américaines ont appelé à une forte régulation de l’IA, voire même à un arrêt total des laboratoires et viennent en Europe louer l’AI Act.

Le RGPD a été une telle aubaine pour les entreprises américaines, en éliminant toute la concurrence européenne incapable de financer la mise en conformité, qu’elles en raffolent. Les Américains nous poussent à la faute. Ils ont compris que nous étions friands de réglementation et qu’ils pouvaient en profiter. Ils ont tout fait pour que l’AI Act voit le jour et l’ont même encouragé. Sam Altman, une fois son leadership installé avec OpenAI, a loué et porté aux nues la réglementation et l’AI Act en invoquant une peur apocalyptique reprise en chœur par toute l’Amérique, y compris par le très sérieux Elon Musk, champion de la bonne pensée, qui dans le même temps achetait 10.000 processeurs pour créer un concurrent de OpenAI, X.ai.

Le vote de l’AI Act et surtout la mise en œuvre d’une amende de 7% va freiner irrémédiablement toute l’Europe dans son déploiement de l’IA. De nombreuses directions générales de grands groupes français, que AI Builders accompagne, ont déjà demandé à leurs équipes de freiner leurs ardeurs sur l’IA ne souhaitant à aucun prix payer une telle amende. L’innovation liée à l’utilisation de l’IA va donc être structurellement nivelée par le bas. Une nouvelle catastrophe industrielle annoncée, mais celle-ci d’une autre ampleur quand nos entreprises se retrouveront avec des structures de coûts et des offres totalement obsolètes alors que d’autres pays auront laissé libre cours à l’innovation et légiféré au fur et à mesure.