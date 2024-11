L’Agence de la Biomédecine choisit les solutions Altospam

novembre 2024 par Marc Jacob

L’Agence de la Biomédecine est un établissement public français rattaché au ministère de la Santé. Son activité principale est de coordonner certaines pratiques médicales très précises telles que la transplantation d’organes, de tissus et de cellules. Elle délivre également certaines autorisations pour la mise en place de projets de recherche, tout en veillant au respect des lois et réglementations en vigueur. Cela représente un niveau d’exposition aux cyberattaques supplémentaire par rapport à celui déjà très élevé de la santé.

De forts enjeux de sécurité pour l’agence de Biomédecine

• Sensibilité des données : Les données médicales et génétiques sont extrêmement sensibles et précieuses. Les hackers sont à l’affût d’informations personnelles et surtout financières, qu’ils peuvent exploiter de diverses manières.

• Cible de choix pour les ransomwares : Les établissements de santé sont les plus ciblés par des attaques ransomwares. Les cybercriminels savent que ces institutions ont besoin d’un accès constant à leurs systèmes pour fonctionner, ce qui leur permet de jouer sur « l’urgence ».

• Valeur pour la recherche : Les données liées à la recherche biomédicale sont d’une grande valeur pour la recherche scientifique. Les pirates informatiques cherchent à y accéder pour les vendre ou les utiliser à des fins non éthiques.

• Avancées technologiques rapides : Le secteur de la santé évolue rapidement avec l’intégration de nouvelles technologies, ce qui entraîne souvent des failles de sécurité si certaines plateformes ne sont pas correctement sécurisées.

Dans un secteur aussi vulnérable, où les données médicales sont extrêmement sensibles, la sécurisation des communications électroniques est plus que cruciale. Les solutions Mailsafe et Mailout d’Altospam, basées sur l’intelligence artificielle, offrent un filtrage intelligent des emails entrants et sortants, détectant et neutralisant efficacement les menaces comme le phishing, le spear-phishing et les ransomwares. L’installation rapide des solutions a permis à l’Agence de la Biomédecine de renforcer sa sécurité en un temps record, intégrant facilement les technologies avancées dans son infrastructure existante. En tant que solution souveraine, Altospam assure donc la protection et la confidentialité des données transitant sur les environnements de messageries de l’agence et offre une surveillance continue en temps réel.

Pour les équipes la RSSI de l’agence, Altospam a démontré son efficacité dans la protection de leurs messageries.