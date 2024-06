L’Agence californienne de protection de la vie privé (CPPA) et la CNIL signent une déclaration de coopération

juin 2024 par Marc Jacob

La CPPA et la CNIL ont signé une déclaration de coopération, le 25 juin 2024, à Paris. Les deux autorités associent leurs efforts pour renforcer la protection des données personnelles des citoyens français et californiens.

Ashkan Soltani, directeur exécutif de l’Agence californienne de protection de la vie privée (CPPA – Californie, États-Unis) et Marie-Laure Denis, présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL – France), ont signé, le 25 juin 2024, une déclaration de coopération qui prévoit notamment :

la conduite de recherches conjointes liées aux nouvelles technologies et aux questions de protection des données ;

le partage de bonnes pratiques et d’expériences, y compris dans le cadre de leurs enquêtes ;

l’organisation d’ateliers de travail.

Ce partenariat sera l’occasion de tisser des liens institutionnels et humains entre la CPPA et la CNIL au travers de projets communs, permettant ainsi de renforcer leur compréhension des nouvelles technologies et de relever ensemble les défis posés par la protection des données personnelles dans un contexte d’accroissement des usages numériques dans tous les domaines du quotidien des citoyens californiens et français.

« Nous sommes heureux de collaborer avec la CNIL et d’ouvrir la voie au partage d’informations dans des domaines d’intérêt mutuel. Nous nous réjouissons d’un échange productif dans les années à venir, et nous remercions la CNIL. » Ashkan Soltani, directeur exécutif de la CPPA

« Cet accord ouvre un nouveau chapitre en matière de la coopération pour nos deux institutions. C’est une grande opportunité pour la CPPA et la CNIL de travailler sur des projets de recherche communs, d’échanger nos bonnes pratiques et de partager nos expériences. La circulation des données à l’échelle mondiale nécessite d’avoir une telle démarche pour dépasser le cadre national et européen. » Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL

À propos de la California Privacy Protection Agency (CPPA)

La California Privacy Protection Agency (CPPA) ou Agence de protection de la vie privée de Californie a été créée en 2020. Il s’agit du premier organisme de réglementation dédié à la protection de la vie privée aux États-Unis. La CPPA met en œuvre et applique la loi sur la vie privée des consommateurs de Californie.

Pour approfondir

La CNIL en Europe et dans le monde