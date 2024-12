L’affaire Starbucks illustre les nouvelles tendances des cyberattaques - L’opinion de SoSafe

décembre 2024 par Jean-Baptiste Roux, SoSafe, Vice-président des ventes pour l’Europe

Les ransomwares et les attaques contre la chaîne d’approvisionnement se multiplient. Selon le dernier rapport SoSafe sur l’analyse du risque humain, les rançongiciels atteignent un nouveau niveau de maturité et 80 % des experts en sécurité déclarent que la sécurité de la chaîne d’approvisionnement est devenue plus préoccupante pour eux.