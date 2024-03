L’AFCDP à 20 ans : Retour sur 20 ans de Protection des Données Personnelles

mars 2024 par Marc Jacob

20 ans d’engagement pour les professionnels de la protection des données personnelles

L’aventure commence avec la directive de 1995, suite au texte de la loi Informatique et Libertés de 1978 en France, qui constituait l’un des premiers textes législatifs européens définissant les droits des individus en matière de traitement des données personnelles. Cette directive, qui avait prévu la possibilité de désigner des correspondants à la protection des données, a été transcrite dans une évolution de la Loi Informatique et Libertés en 2004, avec l’instauration du correspondant à la protection des données, ou CIL (correspondant informatique et libertés).

La création de l’AFCDP en 2004 a répondu au besoin de mettre en place une structure regroupant les CIL et les professionnels spécialisés dans la protection des données. Son but était d’accompagner les organisations dans la mise en œuvre de bonnes pratiques en la matière, conformément aux évolutions législatives et réglementaires, nationales et européennes. Puis, le métier de DPO (Data Protection Officer), ou Délégué à la Protection des Données, a été créé par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), réglementation de l’Union européenne entrée en vigueur en mai 2018.

A travers plusieurs outils, l’AFCDP offre à tous les professionnels soucieux de la protection des données personnelles un espace de partage d’expériences, de connaissances et de bonnes pratiques entre pairs, chargés de veiller à la conformité et au respect de la législation sur la protection des données au sein des organisations. Le plus emblématique de ces outils étant sa plateforme d’échanges qui permet à tout et à chacun d’exposer une problématique et d’y voir répondre des experts du domaine (DPO, avocats, informaticiens, …).

Ainsi, depuis 18 ans, l’association réunit ses membres annuellement en début d’année pour l’Université des DPO, qui se décline tout au long de l’année avec des rendez-vous mensuels sur les enjeux techniques, métiers et marchés que rencontrent les professionnels au quotidien.

Un engagement au-delà des frontières de l’écosystème

Ces enjeux étant transverses à tous les secteurs, l’association a souhaité créer des groupes de travail thématiques (Marketing, Santé, Droit Européen, etc.), en plus des groupes régionaux existants partout sur le territoire, y compris en outre-mer.

Souhaitant être au plus près des préoccupations des DPO et des autres professionnels du secteur, l’AFCDP a lancé un Observatoire auprès de ses membres, dont c’est la dixième édition ce mois-ci. Ces études sur le long terme ont le mérite, au-delà de leur aspect sociologique, de faire ressortir des besoins spécifiques. Ainsi, fin 2023, a été mis en place une cellule de soutien psychologique aux DPO qui en ressentent le besoin.

Au fil des années, l’AFCDP, partenaire de la CNIL et de Cybermalveillance.gouv.fr notamment, a été un acteur actif dans les débats et les évolutions législatives en matière de protection des données en France et en Europe. Elle a contribué aux discussions sur le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui est entré en vigueur en 2018 et qui a renforcé les droits des individus et les obligations des organisations en matière de traitement des données personnelles.

L’évolution rapide des technologies de l’information et la globalisation des échanges ont conduit à une prise de conscience croissante de l’importance de protéger la vie privée des individus, et l’AFCDP continue d’œuvrer dans ce sens dans les événements professionnels auxquels elle participe, mais aussi par voie de presse notamment.

Aujourd’hui, l’association va encore plus loin en représentant les intérêts et les préoccupations de ses 6000 membres auprès des législateurs. L’objectif étant qu’ils soient pris en compte de manière adéquate dans l’élaboration de toutes les politiques numériques, assurant ainsi une meilleure harmonisation entre les exigences réglementaires et les réalités pratiques du terrain.

En résumé, l’AFCDP joue un rôle crucial dans le paysage de la protection des données en France, et en Europe au travers de la CEPDO (dont l’association est membre fondateur), en rassemblant des professionnels engagés dans la promotion et la défense de la vie privée et des droits individuels, dans un contexte numérique et législatif qui ne cesse d’évoluer, et qui promet une accélération des challenges à relever dans les 20 prochaines années.