L’adoption de l’IA pourrait augmenter le PIB mondial de 15 points à horizon 2035

avril 2025 par PwC

L’étude « Value in Motion » dévoilée par le cabinet de conseil et d’audit PwC révèle que l’IA aura un impact sur le PIB mondial pouvant aller de 1 à 15 points d’augmentation au cours des dix prochaines années. Cette hausse repose sur quatre piliers : le progrès technologique, un déploiement responsable de l’IA, une gouvernance claire, et une confiance renforcée des parties prenantes.

Cette étude montre également que la transformation rapide de l’économie est déjà en cours : dans 17 des 22 secteurs d’activité analysés, il en ressort que la nécessité pour les entreprises de réinventer leur modèle d’affaires atteint son niveau le plus élevé depuis près de 25 ans.

Au cours de la prochaine décennie, les secteurs d’activité poursuivront leur transformation de manière à répondre aux futurs besoins du marché. Pour cela, des entreprises opérant dans des secteurs d’activité différents devront casser les silos et travailler en étroite collaboration. Par exemple, l’augmentation de la demande de véhicules électriques amènera d’autres acteurs (fournisseurs d’électricité, fabricants de batteries, entreprises technologiques, etc.) à investir le domaine de la mobilité, leur permettant de créer de la valeur ensemble, aux côtés des fabricants de l’automobile.

Selon Mohamed Kandé, Global Chairman de PwC : « Alors que l’économie se transforme, les entreprises qui créeront le plus de valeur seront celles qui seront en mesure de collaborer avec d’autres parties prenantes, au-delà des frontières sectorielles traditionnelles. En se concentrant sur l’évolution des besoins des clients et en utilisant la technologie pour changer radicalement la façon dont les entreprises sont structurées, les dirigeants d’entreprise pourront atteindre des niveaux de croissance importants. »

PwC continue d’évoluer pour aider ses clients à créer et protéger la valeur

Alors que la technologie et d’autres tendances continuent de transformer l’économie, PwC dévoile un ensemble d’actions pour aider les entreprises à tirer profit du potentiel de l’IA à grande échelle via plusieurs leviers :

• L’agent Operating System (OS) de PwC : il permet aux entreprises de déployer l’IA à grande échelle en connectant et en intégrant des agents intelligents dans des flux de travail, jusqu’à dix fois plus rapidement qu’avec des méthodes et outils traditionnels. En plus de l’implémenter chez ses clients, PwC l’utilise également dans ses propres processus, avec des centaines d’agents IA pour automatiser des tâches à faible valeur ajoutée et augmenter l’efficacité des équipes.

• Des alliances technologiques renforcées : depuis décembre 2024, PwC a annoncé de nouvelles collaborations avec des partenaires technologiques existants : AWS, Google Cloud, Microsoft et Oracle. Celles-ci s’ajoutent aux alliances existantes incluant également Adobe, Anthropic, Guidewire, OpenAI, SAP, Salesforce et Workday, entre autres.

• Une expertise en IA : chaque mois, des dizaines de milliers de collaborateurs de PwC participent à des programmes de formation régulièrement mis à jour via l’Académie IA du cabinet. A date, plus de 291 000 associés et collaborateurs ont suivi une formation en IA.

Pour Patrice Morot, Président de PwC France et Maghreb, « Dans un monde où la technologie transforme radicalement les modèles d’affaires, l’intégration rapide et responsable de l’IA à tous les niveaux de l’entreprise est une priorité pour la grande majorité des dirigeants. » Il ajoute : « pour soutenir cette transformation, durant les douze derniers mois, chez PwC France et Maghreb, nous avons notamment investi dans de nouveaux outils performants, renforcé notre collaboration avec des entreprises technologiques et des startups innovantes, réalisé de la croissance externe pour mieux accompagner nos clients dans leur adoption de l’IA, ou encore déployé une plateforme d’apprentissage alimentée par l’IA pour aider nos équipes à développer leurs compétences et à exceller dans un environnement en constante évolution. »