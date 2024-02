Kyndryl nomme un nouveau Président pour la France

février 2024 par Marc Jacob

Avec plus de 20 ans d’expérience dans les services informatiques, Jérôme apporte une grande expertise dans la gestion de transactions complexes, dans le management de projets de transformation à grande échelle et de cloud hybride. Jérôme a construit des relations de confiance durables avec ses clients et leurs partenaires, et jouit d’une excellente réputation sur le marché français.

Plus récemment, après avoir été un acteur clé dans la création de Kyndryl Consult en Europe, il a dirigé notre activité de conseil sur les « Strategic Markets », en tant que vice-président de Kyndryl Consult. Jérôme a également une solide expérience dans la mise en place d’équipes motivées et dévouées à la réussite de leurs clients.

Jérôme est titulaire d’un Master of Sciences en Ingénierie Informatique et d’un Executive MBA du Henley College au Royaume-Uni. Il est marié et père de deux fils.

Jérôme succède à Philippe Roncati qui prend un nouveau rôle mondial en tant que Senior Vice-Président, Strategic Initiatives. À ce titre, il apportera son expérience et sa connaissance des clients pour conseiller l’entreprise sur les initiatives mondiales.

Philippe restera président de Kyndryl SAS, l’entité juridique de Kyndryl France, jusqu’à la fin de l’année fiscale (1er avril) afin d’assurer une transition en douceur.