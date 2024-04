Kyndryl - Cyberattaque d’un hôpital, comment faire face ?

avril 2024 par Jérôme Calmelet, Président de Kyndryl France

Hier matin, l’hôpital Simone Veil à Cannes a été victime d’une cyberattaque, qui a entraîné le report des opérations non urgentes et des consultations. À cette heure, le parcours administratif de l’hôpital fonctionne toujours en « mode dégradé », le parcours santé du patient n’est plus informatisé, tout doit être noté sur papier.