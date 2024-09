KnowBe4 révèle une augmentation de 30 % des cyberattaques sur les infrastructures critiques en un an

septembre 2024 par KnowBe4

Ces dernières années, les cyberattaques contre les infrastructures critiques ont fortement augmenté à l’échelle mondiale, représentant des risques majeurs pour la sécurité nationale et la stabilité économique. Contrairement à d’autres types de violations de données, ces attaques visent principalement à accéder aux systèmes de contrôle afin de les perturber ou d’en extraire des renseignements. Les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications sont devenus des cibles privilégiées, en raison de leur interconnexion croissante avec les technologies numériques, ce qui a révélé de nouvelles vulnérabilités. Les conséquences de ces attaques peuvent être dramatiques pour les nations, transformant ces cyberattaques en véritables armes numériques dans l’arsenal des adversaires géopolitiques.

Selon le rapport Phishing par Secteur de KnowBe4 pour 2024, les secteurs critiques comme la santé, l’industrie pharmaceutique, l’éducation, ainsi que l’énergie et les services publics sont particulièrement vulnérables face aux tactiques d’hameçonnage. Les cybercriminels exploitent cette vulnérabilité pour infiltrer les réseaux et les systèmes.

"Les résultats de notre rapport sont un signal d’alarme pour les secteurs d’infrastructures critiques," déclare Stu Sjouwerman, PDG de KnowBe4. "Bien que l’augmentation des cyberattaques dans ces secteurs soit inquiétante, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas impuissants face à cette menace. En développant une solide culture de la sécurité, alliant technologies, processus et sensibilisation humaine, nous pouvons considérablement réduire ces risques. Chaque organisation, quelle que soit sa taille ou son secteur, joue un rôle clé dans la protection de nos infrastructures. Il est temps de considérer la cybersécurité non plus comme un simple enjeu informatique, mais comme un aspect fondamental de notre résilience opérationnelle et de notre sécurité nationale."

Le rapport met également en avant des attaques récentes d’envergure sur des infrastructures critiques à travers le monde, leurs impacts considérables, et propose des recommandations concrètes pour renforcer la résilience cybernétique des organisations et des institutions.