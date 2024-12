KnowBe4 prédit que les progrès de l’Intelligence Artificielle (IA) façonneront le paysage évolutif des cybermenaces et des défenses

décembre 2024 par KnowBe4

En 2024, le monde a été témoin d’une évolution plus rapide des cybermenaces, principalement en raison de l’augmentation du nombre et de la popularité des outils d’IA. Ces outils aident les cybercriminels à affiner et à rendre leurs tactiques d’attaque plus sophistiquées et plus difficiles à reconnaître, tout en aidant les professionnels de la cybersécurité à se défendre plus efficacement contre les attaques.

1. Les outils basés sur l’IA pour la cyberdéfense et les attaques continueront de s’améliorer

À mesure que la technologie de l’IA progresse, les défenseurs comme les attaquants profitent de ses capacités. Du côté de la cybersécurité, des outils sophistiqués basés sur l’IA qui détectent les menaces et y répondent plus efficacement sont en cours de développement. Des capacités telles que l’IA, capable d’analyser de grandes quantités de données, d’identifier les anomalies et d’améliorer la précision de la détection des menaces, seront d’une grande aide pour les équipes de cybersécurité à l’avenir.

Cependant, les cybercriminels adoptent également l’IA pour créer des méthodes d’attaque plus avancées. Par exemple, les campagnes d’ingénierie sociale basées sur l’IA qui manipulent les émotions et ciblent plus efficacement des vulnérabilités spécifiques rendront difficile la distinction entre les contenus réels et faux. À mesure que les capacités de l’IA évoluent des deux côtés, l’affrontement entre défenseurs et attaquants s’intensifie, ce qui rend cruciales l’innovation et l’adaptation constantes.

2. Les attaques de ransomware resteront un problème

Les attaques de ransomware continueront de constituer une menace massive en raison de la collaboration entre les gangs de ransomwares et les courtiers d’accès initial. Afin de lutter contre ce phénomène, l’IA deviendra un outil populaire pour surveiller les réseaux et les appareils individuels à la recherche d’anomalies telles que des processus de cryptage inhabituels. Cela réduira considérablement l’impact des tentatives d’attaques de ransomware.

3. Le facteur humain dans la cybersécurité deviendra davantage une priorité

Les organisations continueront à reconnaître l’importance de formations fréquentes de sensibilisation à la sécurité et de tests de phishing simulés pour gérer le risque humain inhérent qui existe en leur sein. Dans le même temps, les cybercriminels continueront à perfectionner leurs techniques d’ingénierie sociale, rendant les attaques plus personnalisées et plus efficaces.

À l’avenir, le défi consistera à maintenir la vigilance des employés sans provoquer la lassitude du phishing. Pour éviter cela, il est important que les organisations s’efforcent de rendre la formation plus adaptative et plus pertinente pour les employés afin de créer de meilleures protections et un meilleur engagement en faveur d’une culture de sécurité positive.

4. L’amélioration des technologies de détection des deepfakes

En 2025, les technologies de détection des deepfakes par IA s’amélioreront, deviendront plus accessibles et répondront plus efficacement à la préoccupation croissante liée à l’identification des deepfakes. D’un autre côté, les cybercriminels devraient également exploiter la désinformation et les deepfakes dans leurs attaques, les utilisant pour accélérer l’extorsion, dissimuler d’autres attaques ou nuire à la réputation de l’organisation.

5. L’adoption d’un état d’esprit zéro confiance et d’une cyber-conscience

Il y aura une adoption plus large d’un état d’esprit de confiance zéro et d’une cyber-conscience, représentant une approche proactive de la cybersécurité. Les organisations qui adoptent ces principes encouragent une attitude vigilante de la part de leurs employés, traitant chaque utilisateur et chaque appareil comme une menace potentielle. Former les employés à maintenir un niveau sain de scepticisme les encourage à appliquer leurs capacités de pensée critique, et ce changement de mentalité constituera une autre étape cruciale dans l’atténuation des risques internes.

6. Exploitation et chevauchement de la cybersécurité et de la traite des êtres humains en Afrique

La région a connu une augmentation du nombre de cybercriminels ciblant ses jeunes avec de fausses opportunités d’emploi, ce qui aboutit souvent à la traite des êtres humains. L’inquiétude est que le chevauchement de la cybercriminalité et de la traite des êtres humains continue de s’intensifier en 2025.

Les attaques ciblées telles que les escroqueries amoureuses et professionnelles augmenteront à mesure que les cybercriminels deviendront plus aptes à exploiter les difficultés économiques et une culture numérique limitée.

« Le paysage de la cybersécurité évolue rapidement et la dynamique entre défenseurs et attaquants n’a jamais été aussi complexe », a déclaré Stu Sjouwerman, PDG de KnowBe4. « À l’aube de 2025, nous devons exploiter le potentiel de l’IA pour améliorer nos défenses et protéger les organisations à l’échelle mondiale. Chez KnowBe4, nous nous engageons à rester à l’avant-garde de cette évolution, en fournissant des outils et des tactiques de gestion des risques humains pour protéger les organisations contre les menaces sophistiquées. . C’est un voyage continu d’innovation et d’adaptation.

Il est plus important que jamais de se concentrer sur l’élément humain dans les organisations afin de réduire le risque d’être victime de cybercriminalité. L’une des meilleures formes de défense reste de cultiver une culture de sécurité solide.

Les tendances prévues ont été recueillies auprès de l’équipe mondiale de défenseurs de la sensibilisation à la sécurité de KnowBe4, experts possédant des décennies d’expérience dans le domaine de la cybersécurité. Pour plus d’informations sur l’équipe d’experts de KnowBe4, visitez https://apo-opa.co/3ZKajxh

Distribué par APO Group pour KnowBe4.

À propos de KnowBe4 :

KnowBe4 permet aux collaborateurs de prendre chaque jour des décisions de sécurité plus intelligentes. Reconnu par plus de 70 000 organisations dans le monde, KnowBe4 contribue à renforcer la culture de sécurité et à gérer les risques humains. KnowBe4 propose une plate-forme complète basée sur l’IA pour la gestion des risques humains, créant une couche de défense adaptative qui renforce le comportement des utilisateurs contre les dernières menaces de cybersécurité. La plateforme HRM+ comprend des modules de formation de sensibilisation et de conformité, de sécurité de la messagerie cloud, de coaching en temps réel, d’anti-phishing participatif, d’agents de défense IA, et bien plus encore. En tant que seule plateforme de sécurité mondiale de ce type, KnowBe4 utilise un contenu, des outils et des techniques de protection de cybersécurité personnalisés et pertinents pour mobiliser le personnel afin de passer de la plus grande surface d’attaque au plus grand atout d’une organisation.