KnowBe4 lance la nouvelle fonctionnalité PhishER Plus Threat Intel

juin 2024 par Patrick LEBRETON

KnowBe4, plateforme mondiale de sensibilisation à la sécurité et de simulation de phishing, annonce le lancement de PhishER Plus Threat Intel, une nouvelle fonctionnalité qui intègre les données de réputation de sites web de Webroot directement dans la console PhishER Plus. Cette intégration permet une détection et une réponse automatisées plus rapides aux menaces basées sur le web.

Les cybercriminels évoluent constamment dans leurs méthodes pour contourner les défenses de sécurité traditionnelles via des techniques telles que les téléchargements à la volée et la livraison de logiciels malveillants via le web. PhishER Plus Threat Intel fournit aux utilisateurs des données instantanées de réputation internet pour permettre des réponses intelligentes et automatisées aux menaces web. Cette nouvelle fonctionnalité aide à gérer le défi des risques de cybersécurité croissants provenant des attaques basées sur le web qui ont rendu la rapidité d’identification et de réponse aux menaces essentielle pour les équipes de sécurité.

PhishER Plus Threat Intel élimine la nécessité de recherches manuelles et améliore la détection des menaces en faisant apparaître des données complètes sur la réputation des sites web et l’historique des menaces. Cela permet aux équipes de sécurité de se concentrer sur des menaces plus complexes tout en assurant une réponse rapide et cohérente aux attaques basées sur le web à travers l’organisation. En rationalisant les processus et en réduisant les efforts manuels, la gestion des menaces en ligne devient plus rapide et moins laborieuse, permettant une réponse aux menaces à plus grande échelle.

Avec une visibilité accrue de la réputation web, une détection efficace des menaces et des capacités de réponse automatisées, la fonctionnalité PhishER Plus Threat Intel élimine les lacunes de la sensibilisation, incite à des réponses intelligentes aux menaces et permet aux équipes de sécurité de maintenir une posture de sécurité solide. Cette nouvelle fonctionnalité est incluse dans l’abonnement PhishER Plus sans coûts supplémentaires ni besoin d’une licence Webroot séparée.