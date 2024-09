Klecha & Co. conseille la vente d’Innovery, société contrôlée par Wise Equity, à NEVERHACK

septembre 2024 par Marc Jacob

Fondée en 2001 et contrôlée depuis 2019 par Wise Equity via le fonds Wisequity IV, Innovery est une multinationale spécialisée dans les services de cybersécurité avec des bureaux en Italie, Espagne, Mexique et aux États-Unis. Ses services comprennent le conseil, l’intégration ainsi que des services managés (SOC et NOC). Avec le soutien de Wise Equity, la société a connu une expansion tant en Italie qu’à l’international, en réalisant les acquisitions de Proxy en 2019, Obiectivo en 2020, NB Service & Security en 2021, et Open3S en 2022. Aujourd’hui, Innovery compte plus de 400 employés répartis entre l’Europe du Sud, l’Amérique latine et l’Amérique du Nord, et sert plus de 200 clients, parmi lesquels de grands opérateurs des secteurs de la finance, de l’industrie, des services publics, de l’énergie, du commerce de détail et des télécommunications.

Avec l’acquisition d’Innovery, NEVERHACK poursuivra sa stratégie de croissance en renforçant sa position de leader sur le marché de la cybersécurité, en accélérant son expansion internationale en Europe du Sud et sur le continent américain, et en consolidant son offre de "guichet unique pour la cybersécurité" à destination de ses clients.

« Le secteur de la cybersécurité est de plus en plus stratégique et devrait continuer à croître », commente Stéphane Klecha, Co-fondateur gérant de Klecha & Co. « La transaction d’aujourd’hui confirme le dynamisme des entreprises actives dans ce secteur, où nous devons construire des acteurs capables de rivaliser à l’échelle mondiale, en favorisant des alliances entre partenaires européens. Klecha & Co. travaille dans cette optique depuis sa création et, dans le secteur de la cybersécurité, nous avons déjà réalisé 12 transactions à ce jour. Nous sommes donc heureux d’avoir conseillé Innovery et Wise Equity dans une opération qui contribuera à la croissance de l’écosystème européen de la cybersécurité. »

À propos de Klecha & Co.

Klecha & Co. est une banque d’investissement privée européenne spécialisée dans la structuration d’opérations de fusions, d’acquisitions et de levées de fonds dans les domaines du numérique ; la technologie, les logiciels, les services informatiques, le matériel et l’IoT. Klecha & Co. offre à ses clients des services de conseil caractérisés par une forte compétence industrielle et par un vaste réseau international d’investisseurs industriels et financiers. Fondée en 2009, la société est présente à Paris, Londres, Milan et New York. La société a réalisé plus de 100 opérations depuis sa création.