Kingston Technology Company, Inc annonce la commercialisation du SSD NV3 PCIe 4.0 NVMe

septembre 2024 par Marc Jacob

Le SSD NV3 PCIe 4.0 NVMe de Kingston est une solution de stockage de nouvelle génération majeure, elle est alimentée par un contrôleur NVMe Gen 4x4. Le NV3 de Kingston offre des vitesses de lecture/écriture allant jusqu’à 6 000/5 000 Mo/s¹, garantissant un système plus rapide et capable de gérer charges de travail importante, ou encore l’édition de jeux. Ce SSD a été conçu pour améliorer les performances du système, offrant ainsi une valeur ajoutée sans compromis. Son design compact à simple face M.2 2280 (22x80 mm) permet d’étendre le stockage jusqu’à 4 To2,5 afin d’économiser de l’espace pour d’autres composants.

Solution de stockage économique, le NV3 est idéal pour les créateurs et les joueurs qui cherchent à améliorer les performances de leur PC.

Disponible dans des capacités de stockage allant de 500 Go à 4 To, le NV3 offre aux utilisateurs tout l’espace nécessaire pour leurs applications, documents, photos, vidéos, jeux et plus encore. Le NV3 intègre également le logiciel Acronis® True Image for Kingston, disponible gratuitement pendant un an. De même, pour L’application Kingston SSD Manager, qui permet aux utilisateurs de contrôler l’état de santé et l’utilisation du SSD, de mettre à jour son firmware et d’effacer ses données en toute sécurité.

Fonctionnalités et spécifications du SSD NV3 PCIe 4.0 NVMe :

• Format : M.2 2280

• Interface : PCIe 4.0 x4 NVMe

• Capacités2 : 500 Go, 1 To, 2 To, 4 To5

• Débits d’écriture/lecture séquentielle1 :

o 500 Go – 5 000/3 000 Mo/s

o 1 To – 6 000/4 000 Mo/s

o 2 To – 6 000/5 000 Mo/s

o 4 To – 6 000/5 000 Mo/s

• NAND : 3D

• Endurance (total d’octets écrits)3 :

o 500 Go – 160 To

o 1 To – 320 To

o 2 To – 640 To

o 4 To – 1280 To

• Température de stockage : -40 à 85 °C

• Température de fonctionnement : 0 °C à 70 °C

• Dimensions : 22 mm x 80 mm x 2,3 mm

• Poids : 7 g (toutes capacités)

• Vibration en veille : 20G (20- 1 000 Hz)

• MTBF : 2 000 000 heures

• Garantie/Support4 : Garantie limitée de 3 ans avec support technique gratuit

Ce SSD est conçu pour être utilisé avec des PC de bureau ou des ordinateurs portables/notebooks et non pas dans des environnements de serveurs.

1 Basé sur les performances d’un modèle « standard » avec une carte mère PCIe 4.0. La vitesse est susceptible de varier en fonction de la configuration matérielle et logicielle de l’hôte et de l’utilisation du produit.

2 Une partie de la capacité indiquée sur un appareil de stockage Flash est utilisée pour le formatage et d’autres fonctions et n’est donc pas disponible pour le stockage des données. Par conséquent, la capacité réelle disponible pour le stockage de données est inférieure à celle indiquée pour chaque produit. Pour plus d’informations, consultez le Guide des mémoires Flash de Kingston sur kingston.com/flashguide.

3 Le Total d’octets écrits (TBW) est issu de la charge de travail client JEDEC (JESD219A).

4 Garantie limitée valide pendant trois ans ou selon le Pourcentage d’utilisation indiqué par l’application Kingston SSD Manager (Kingston.com/SSDManager). Pour les SSD NVMe, un produit neuf qui n’a pas été utilisé affiche un pourcentage d’utilisation égal à 0, tandis qu’un produit qui a atteint sa limite de garantie affiche un pourcentage d’utilisation supérieur ou égal à cent (100). Consultez Kingston.com/wa pour plus de détails.

5Lancement d’une capacité de 4 To au quatrième trimestre 2024