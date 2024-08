Kingston Digital lance un SSD NVMe de classe entreprise pour les datacenters

août 2024 par Marc Jacob

Reposant sur la dernière interface Gen 4x4 PCIe et sur la technologie 3D TLC NAND à 112 couches, le DC2000B est parfaitement adapté aux applications de disques de démarrage de serveurs internes et aux applications de systèmes sur mesure nécessitant performances et fiabilité de haute qualité.

De plus, le DC2000B présente une protection matérielle contre les coupures d’alimentation (PLP), une fonction de protection des données inédite sur les SSD M.2. Il comprend également un nouveau radiateur de dissipation thermique en aluminium assurant ainsi une compatibilité thermique plus large avec différents types de systèmes.

Le DC2000B est disponible en capacités de 240 Go, 480 Go et 960 Go1 et bénéficie d’une garantie de cinq ans, d’un support technique gratuit et de la fiabilité légendaire de Kingston.

Fonctionnalités et spécifications du SSD DC2000B PCIe 4.0 NVMe M.2

• Performances PCIe 4.0 NVMe : Utilise les voies PCIe Gen 4x4 pour les hauts débits.

• Protection contre les coupures d’alimentation (PLP) intégrée : Réduit la possibilité de perte et/ou de corruption des données en cas de coupure d’alimentation inattendue.

• Faible latence et uniformité IOPS : Firmware optimisé pour offrir une faible latence et une uniformité IO pour les charges de travail à cycle d’utilisation élevé..

• Conçu pour les environnements de datacenter : Optimisé pour répondre aux exigences des applications de démarrage de serveur, sa faible latence et son uniformité IO étant ses principaux critères de conception.

• Format : M.2 2280

• Interface : PCIe 4.0 x4 NVMe

• Capacités1 : 240 Go, 480 Go, 960 Go

• NAND : 3D TLC

• Écriture/lecture séquentielle :

o 240 Go – 4 500/400 Mo/s

o 480 Go – 7 000/800 Mo/s

o 960 Go – 7 000/1 300 Mo/s

• Régime permanent 4k en lecture/écriture2 :

o 240 Go – 260 000/18 000 IOPS

o 480 Go – 53 000/32 000 IOPS

o 960 Go – 54 000/47 000 IOPS

• Nombre total d’octets écrits (TBW)3 :

o 240 Go – 175 TBW

o 480 Go – 350 TBW

o 960 Go – 700 TBW

• Latence de lecture (moyenne) : 240 Go – 960 Go : 70 µs

• Latence d’écriture (moyenne) :

o 240 Go – 53 µs

o 480 Go – 29 µs

o 960 Go – 20 µs

• Protection contre les coupures d’alimentation (condensateurs) : Oui

• Outils SMART pour l’entreprise : Suivi de la fiabilité, Statistiques d’utilisation, Durée de vie restante SSD, Répartition d’usure, Température

• Endurance :

o 240 Go – (0,4 DWPD/5 ans)4

o 480 Go – (0,4 DWPD/5 ans)4

o 960 Go – (0,4 DWPD/5 ans)4

• Consommation d’énergie :

o 240 Go : Lecture moyenne : 2,97 W Écriture moyenne : 4,02 W

Lecture max. : 3,01 W Écriture max. : 4,09 W

•

o 480 Go : Lecture moyenne : 3,22 W Écriture moyenne : 5,60 W

Lecture max. : 3,29 W Écriture max. : 5,77 W

•

o 960 Go : Lecture moyenne : 3,26 W Écriture moyenne : 7,36 W

Lecture max. : 3,36 W Écriture max. : 7,80 W

• Température de stockage : -40°C 85°C

• Température de fonctionnement : 0°C 70°C

• Dimensions : 80 mm x 22 mm x 8,3 mm

• Poids :

o 240 Go – 9 g

o 480 Go – 10 g

o 960 Go – 11 g

• Vibration en veille : 20 G max. (10–2 000 Hz)

• MTBF : 2 millions d’heures

• Garantie/Support5 : Garantie 5 ans avec support technique gratuit

1 Une partie de la capacité indiquée sur un périphérique de stockage Flash est utilisée pour le formatage et d’autres fonctions et n’est donc pas disponible pour le stockage des données. Par conséquent, la capacité réelle disponible pour le stockage de données est inférieure à celle indiquée pour chaque produit. Pour plus d’informations, voir le Guide des mémoires Flash : kingston.com/flashguide.

2 Mesure prise lorsque la charge de travail a atteint un régime permanent mais inclut toutes les activités de fond requises pour assurer un fonctionnement normal et la fiabilité des données.

3 Le Total d’octets écrits (TBW) est issu de la charge de travail client JEDEC (JESD219A).

4 L’indicateur d’écritures complètes de disque par jour (DWPD) est basé sur la charge de travail Entreprise JEDEC (JESD219A).

5 Garantie limitée valide pendant 5 ans ou selon le paramètre « Pourcentage utilisé » tel qu’indiqué par l’application Kingston SSD Manager (kingston.com/SSDManager). Pour les SSD NVMe, un produit neuf qui n’a pas été utilisé affiche un pourcentage d’utilisation égal à 0, tandis qu’un produit qui a atteint sa limite de garantie affiche un pourcentage d’utilisation supérieur ou égal à cent (100).