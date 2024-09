Keysight Technologies, Inc. présente la série InfiniiVision HD3²

septembre 2024 par Marc Jacob

Keysight Technologies, Inc. présente la série InfiniiVision HD3, un oscilloscope à convertisseur analogique-numérique (ADC) de 14 bits. Nouvellement conçue et fabriquée à partir d’un circuit intégré spécifique à l’application (ASIC) et d’une architecture à mémoire profonde, la série HD3 permet aux ingénieurs de détecter et de résoudre rapidement les problèmes de signaux dans une grande variété d’applications.

La conception d’appareils et de composants devient de plus en plus complexe et nécessite des signaux de plus en plus petits. Pour garantir la qualité des produits et maximiser leur rendement, les ingénieurs doivent réaliser un diagnostic des modèles en traçant plusieurs signaux à la fois, afin d’identifier les moindres erreurs de signal qui indiquent des défauts de conception et des défaillances matérielles. Les ingénieurs ont besoin d’un oscilloscope capable de mesurer les erreurs de signal les plus minimes et les plus rares, au-delà du bruit, afin de corriger les problèmes de fabrication.

Le nouvel oscilloscope Keysight de la série HD3 relève ce défi en offrant aux concepteurs et ingénieurs numériques la résolution verticale la plus élevée grâce à un CAN 14 bits et à un plancher de bruit faible de 50 µVRMS, qui permet de détecter les plus petites anomalies de signal. Couvrant des bandes passantes de 200 MHz à 1GHz, la série HD3 accélère le débogage numérique et la mise sur le marché :

• Précision inégalée : résolution ADC 14 bits et faible bruit de fond, combinée à un taux de mise à jour sans compromis de 1,3 M de formes d’onde par seconde pour toutes les mesures, ce qui permet un débogage rapide et précis.

• Appui sur une nouvelle technologie : il est doté d’un ASIC personnalisé qui offre aux ingénieurs des taux d’échantillonnage et une mémoire plus élevés dans les conditions de test typiques, un taux de mise à jour des formes d’onde sans compromis, une résolution verticale élevée et des fonctions matérielles telles que le masque, la zone et le décodage en série.

• Mémoire vive : capture des intervalles de temps plus longs à la fréquence d’échantillonnage maximale pour de meilleurs résultats de mesure et d’analyse.

• Nouvelle interface : Offre une toute nouvelle interface utilisateur permettant des fonctionnalités polyvalentes, y compris un ADC complet et une résolution verticale sur chaque canal, plusieurs options de limitation de la bande passante, la prise en charge du mode HD et des seuils de mesure personnalisés.

• Automatisation complète des tests : introduction d’un logiciel de chasseur de défauts automatique pour le débogage général, qui analyse les anomalies, les ralentissements et les erreurs pendant que les ingénieurs effectuent d’autres tâches. Les ingénieurs peuvent également automatiser les tests à l’aide d’une large sélection de protocoles en série et de logiciels d’application.

• Mises à niveau des logiciels instantanées : La bande passante, la mémoire et les fonctions sont immédiatement mises à niveau par le biais de licences logicielles, ce qui permet aux concepteurs d’acheter les options dont ils ont besoin aujourd’hui et de les mettre à niveau au fur et à mesure de l’évolution de leurs conceptions, sans avoir à renvoyer l’instrument à l’usine.