Keysight remporte un contrat avec l’OTAN pour améliorer la préparation opérationnelle dans le cadre du programme FORACS

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Keysight Technologies, Inc. a remporté un appel d’offres avec les sites de vérification de la précision des armes et des capteurs des forces navales de l’OTAN (FORACS), dans le but de moderniser ses capacités de test des systèmes critiques de radar et de mesures de soutien électronique (ESM). Dans le cadre de ce partenariat exclusif, Keysight fournira des générateurs de cibles radar et des solutions de tests de guerre électronique (EW) qui seront déployés sur les bases navales de l’OTAN, permettant ainsi l’étalonnage et la maintenance des systèmes de radar de l’OTAN et l’évaluation de l’efficacité des mesures de soutien électronique (ESM).

A ce jour, les forces militaires et navales dépendent en grande partie de la fiabilité de leurs systèmes radar et ESM pour adopter une bonne conscience situationnelle, assurer un ciblage efficace et détecter les menaces. Or, les menaces engendrées par la guerre électronique sont de plus en plus complexes et rapides. Les organisations de défense ont donc besoin d’environnements d’essai sophistiqués et de haute performance. Ils doivent être capables de reproduire des scénarios réels avec des signaux dynamiques à émetteurs multiples, une modélisation perfectionnée des menaces et des méthodologies de test en boucle fermée.

Les solutions de Keysight en matière de générateurs de cibles radar et de systèmes de guerre électronique sont conçues pour répondre à ces impératifs, afin de permettre au FORACS de procéder à une évaluation rigoureuse de ses systèmes radar et de guerre électronique, pour optimiser leur état de préparation opérationnelle dans tous les pays membres. Le contrat prévoit l’intégration et la fourniture de générateurs de cibles radar et de simulateurs de menaces EW, nouvelle génération. Cela améliorera la vérification de leur précision et permettra de tester en profondeur les performances des systèmes dans des environnements électromagnétiques complexes. Le générateur de cibles radar s’appuie en particulier sur des composants Keysight disponibles dans le commerce, avec un micrologiciel personnalisé et une interface utilisateur graphique entièrement développés en Europe et conçus pour répondre aux exigences spécifiques de l’OTAN.

« Le Bureau FORACS de l’OTAN est heureux de constater que ce contrat a été attribué et qu’il permettra d’obtenir des équipements essentiels à la restauration des capacités de base du FORACS de l’OTAN en matière d’essais de radars et d’ESM, pour répondre à l’évolution des besoins de ses utilisateurs » a déclaré le bureau FORACS de l’OTAN, situé au siège de l’OTAN à Bruxelles.

“La capacité de l’OTAN à vérifier et à améliorer la précision de ses systèmes radar et ESM est essentielle à la réussite des missions dans l’environnement actuel où le spectre électromagnétique est contesté. C’est pourquoi Keysight est fière de fournir des solutions de pointe nécessaires au maintien aux plus hauts niveaux de performance des capteurs du FORACS de l’OTAN, garantissant ainsi la supériorité des forces alliées sur le plan opérationnel. Par ailleurs, notre solution Radar Target Generator a été développée en Europe, en étroite collaboration avec nos centres locaux de R&D et de solutions, ainsi qu’avec des partenaires technologiques européens, afin de fournir une capacité de test clé en main, très réaliste et flexible, pour répondre aux nombreux besoins de défense de l’OTAN" précise Thierry Locquette, Vice Président des ventes EMEA et Président de Keysight France.