Keyfactor übernimmt InfoSec Global und CipherInsights

Mai 2025 von LA REDACTION DE GS MAG

Kryptografie ist die Grundlage für digitales Vertrauen und gewährleistet sichere Verbindungen über alle Geräte, Arbeitslasten und Anwendungen hinweg. Dennoch fehlt den meisten Organisationen der nötige Überblick darüber, wo sich ihre kryptografischen Ressourcen befinden, wer sie verwaltet und wie sie geschützt sind. Das macht sie anfällig für Ausfälle, Datenpannen und Compliance-Risiken. Angesichts des bevorstehenden Übergangs zur quantenresistenten Kryptographie ist die Notwendigkeit an Transparenz und Kontrolle über die eigenen kryptographischen Risiken so groß wie nie zuvor. Durch die Übernahmen schließt Keyfactor entscheidende Lücken in der Beobachtbarkeit von Kryptografie und unterstützt Organisationen dabei, die Kontrolle über ihre nicht-menschlichen Identitäten zu erlangen und sich auf die nächste Ära sicherer Infrastrukturen vorzubereiten.

Erweiterte Funktionen ermöglichen eine umfassende kryptographische Erkennung, Echtzeit-Risikoüberwachungen und quantenresistente Verfügbarkeit

Durch die Übernahme von InfoSec Global und CipherInsights stärkt Keyfactor seine Lösungen mit leistungsstarken Funktionen zur Erkennung, Überwachung und zum Risikomanagement. Die erweiterten Fähigkeiten ermöglichen es Organisationen, verborgene kryptografische Elemente aufzudecken, den Verschlüsselungszustand ihrer Netzwerke kontinuierlich zu überwachen und den Übergang zu einer quantenresistenten Sicherheitsstrategie zu beschleunigen – alles in einer einzigen, konsolidierten Lösung.

Die neuen Erweiterungen unterstützen Organisationen dabei, Schwachstellen aufzudecken, ihre Kryptographie zu modernisieren und Krypto-Agilität sicherzustellen:

AgileSec Analytics

AgileSec Analytics ermöglicht eine umfassende Erkennung von kryptografischen Elementen in Geräten, Quellcode, Binärdateien, Dateisystemen, Anwendungen, Cloud-Workloads und mehr. Die Lösung identifiziert versteckte kryptografische Elemente und priorisiert quantenanfällige Algorithmen, indem sie diese mit bestehenden Risikofaktoren und regulatorischen Anforderungen abgleicht.

AgileSec Agilität

AgileSec Agility ist eine fortschrittliche Lösung für kryptografische Agilität, die es Organisationen ermöglicht, kryptografische Elemente innerhalb von Anwendungen zentral zu verwalten und zu aktualisieren – ohne den Quellcode zu verändern. Die Lösung unterstützt die nahtlose Integration aktueller, postquantenfähiger und künftiger kryptografischer Standards in unterschiedlichen IT-Umgebungen.

CipherInsights

CipherInsights ist ein schlanker Netzwerksensor, der den Datenverkehr passiv und in Echtzeit überwacht, um Kryptografie-bezogene Risiken zu identifizieren. Er erkennt schwache oder veraltete Protokolle, selbstsignierte Zertifikate, unverschlüsselten Datenverkehr und weiter sicherheitsrelevante Auffälligkeiten. Integrierte Compliance-Vorlagen für PCI-DSS, HIPAA und andere Standards erleichtern die Berichterstattung und unterstützen die Einhaltung von regulatorischen Anforderungen.

Organisationen, die mit zunehmender kryptografischer Komplexität und den bevorstehenden Quantenbedrohungen konfrontiert sind, profitieren von den erweiterten Funktionen. Sie ermöglichen den Sicherheitsteams, ihre gesamte kryptografische Landschaft effektiv zu kontrollieren. Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

• Umfassende Übersicht: Die erweiterte Erkennung und Inventarisierung kryptografischer Schlüssel, Protokolle, Krypto-Bibliotheken und verwendeter Algorithmen verschaffen Organisationen eine 360°-Sicht auf ihre kryptografische Landschaft. Sie ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung und Nachverfolgung sämtlicher kryptografischer Ressourcen – über alle Systeme und Umgebungen hinweg.

• Praktisch verwertbare Informationen: Kryptografische Risikobewertungen liefern Sicherheits- und GRC-Teams risikobasierte Einblicke, um Schwachstellen proaktiv zu identifizieren – darunter unsichere Schlüssel, gefährdete Zertifikate und unverschlüsselten Datenverkehr.

• Risikobehebung: Die nahtlose Integration in Keyfactor Command ermöglicht eine automatisierte Migration auf quantensichere Standards. Sicherheitsteams können schnell reagieren und Audit-Berichte erstellen, die den Anforderungen von PCI DSS, HIPAA, GDPR, Zero-Trust-Frameworks und weiteren Compliance-Vorgaben entsprechen.

Diese Ankündigung erfolgt in einer Phase zunehmender M&A-Aktivitäten im Bereich Cybersicherheit, insbesondere in den Bereichen Kryptographie und PKI. Organisationen suchen nach umfassenden, integrierten Lösungen, um den wachsenden Anforderungen im Bereich digitales Vertrauen gerecht zu werden. Für das Jahr 2025 wird ein beschleunigter Konsolidierungstrend erwartet, da Organisationen verstärkt auf Partner setzen, die ein umfassendes Portfolio an kryptografischen und sicherheitsrelevanten Fähigkeiten bieten.

Keyfactor hat in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet und eine klare Marktvalidierung erfahren. In weniger als fünf Jahren erreichte das Unternehmen einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 100 Millionen US-Dollar und sicherte sich eine bedeutende Investition von Sixth Street Growth, wodurch die Unternehmensbewertung auf etwa 1,3 Milliarden US-Dollar anstieg. Diese positive Dynamik setzt sich fort: Keyfactor erzielte kürzlich ein jährliches ARR-Wachstum von 32 Prozent sowie ein Umsatzwachstum von 434 Prozent über drei Jahre hinweg. Bereits zum fünften Mal in Folge wurde das Unternehmen in die Deloitte Technology Fast 500 und die Inc. 5000 aufgenommen. Als weitere Bestätigung seiner Marktführerschaft wurde Keyfactor sowohl im Innovations- als auch im Wachstumsindex des Frost & Sullivan 2024 Frost Radar™ für PKI-as-a-Service als stärkstes Unternehmen ausgezeichnet.