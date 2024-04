Kenkichi Honda nommé nouveau Directeur Général de Telehouse Europe

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Le fournisseur mondial de datacenter en colocation, Telehouse International Corporation of Europe, a annoncé aujourd’hui la nomination de Kenkichi Honda au poste de nouveau Directeur Général de Telehouse Europe. Cette nomination est entrée en vigueur le 1er avril 2024, marquant un moment clé dans la stratégie de l’entreprise pour une croissance continue motivé par une excellence opérationnelle au service des clients.

Mr. Honda a fait la transition depuis son poste actuel de Directeur du secteur TOYOTA au sein de la société mère de Telehouse le fournisseur japonais de télécommunications, KDDI.

Honda apporte une vaste expérience dans les secteurs des télécommunications, des centres de données et des voitures connectées, ayant précédemment occupé les postes de Directeur General de KDDI America et de General Manager de la filiale belge de KDDI Europe.

Dans son nouveau rôle, Mr. Honda se concentrera sur l’amélioration de l’excellence opérationnelle et de l’expérience client au sein de Telehouse Europe. Son expertise et son leadership permettront de faire avancer les objectifs stratégiques de l’entreprise pour répondre aux besoins croissants des clients en matière de services de colocation résilients, évolutifs, sécurisés et durables.

La nomination de Mr Honda fait suite à la transition de Takayo Takamuro, ancienne Directrice Générale de Telehouse Europe, au poste de Chef de Bloc Européen de KDDI Europe. Takamuro continuera à siéger en tant que membre du conseil d’administration de Telehouse Europe, en se concentrant sur l’expansion continue de l’entreprise, l’expérience client et les opérations durables.