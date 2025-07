Keepit étend sa sauvegarde à Jira et Confluence Cloud

Keepit, fournisseur de solutions de sauvegarde et de restauration cloud pour les données SaaS, annonce la prise en charge de Jira et de Confluence Cloud, les deux solutions collaboratives d’Atlassian utilisées dans le développement logiciel et la gestion des services IT. Pour répondre aux exigences croissantes en matière de conformité et de continuité d’activité des entreprises, Keepit offre désormais une sauvegarde indépendante et une capacité de restauration immédiate de ces données.

En centralisant les workflows et la documentation, Jira et Confluence Cloud jouent un rôle essentiel dans l’organisation des projets et la collaboration en entreprise. Les sauvegardes régulières et automatisées de Keepit permettent d’assurer une continuité de ces activités, en réduisant les risques d’interruption, de perte financière, d’impact sur la réputation de l’entreprise ou de recours juridiques. Lors des mises à jour ou des migrations, des sauvegardes sécurisées facilitent les opérations et offrent davantage de fiabilité. Keepit fournit également une protection contre les erreurs d’origine humaine, y compris les suppressions accidentelles de données critiques.

Dans un contexte où les pertes de données liées à des ransomwares ou des suppressions malveillantes sont monnaie courante, la solution de Keepit pour Jira et Confluence Cloud offre davantage de résilience face aux cyberattaques. Elle permet également aux entreprises de mieux répondre aux exigences de conformité, en garantissant le respect des réglementations en vigueur telles que le RGPD et la directive NIS2, lesquelles exigent un accès permanent et sécurisé aux données.

Les fonctionnalités clés de la solution Keepit comprennent des capacités de restauration granulaire avec recherche intelligente et aperçu des projets, tickets, fichiers et pièces jointes, pour pouvoir rapidement identifier les données à restaurer. Keepit détecte automatiquement des anomalies dans les extraits et captures d’écran et les compare pour identifier les enregistrements ajoutés, modifiés ou supprimés dans le temps.

La solution de Keepit repose sur un stockage et une rétention immuables et s’appuie sur une infrastructure 100 % cloud, sans matériel ni mises à jour nécessaires. L’architecture est indépendante des fournisseurs SaaS, cloud-native et intègre un chiffrement AES-256 pour la protection des données. Elle est également certifiée ISO 27001 et ISAE 3402.

Cette extension renforce le positionnement de Keepit sur la résilience des environnement SaaS et porte à dix le nombre total de solutions couvertes par l’éditeur, aux côtés de Microsoft 365, Microsoft Entra ID, Microsoft Power Platform, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Azure DevOps, Salesforce, Google Workspace et Zendesk.