Keeper Security rejoint le réseau de partenaires AWS

février 2024 par Marc Jacob

Keeper Security a a rejoint le réseau de partenaires (APN) d’Amazon Web Services (AWS). L’APN est une communauté mondiale de partenaires AWS qui s’appuient sur des programmes, une expertise et des ressources pour construire, commercialiser et vendre des offres clients. En tant que membre de l’APN, Keeper rejoint un réseau mondial de 130 000 partenaires de plus de 200 pays qui travaillent avec AWS pour fournir des solutions innovantes, résoudre des défis techniques, remporter des marchés et offrir de la valeur aux clients. Keeper a rejoint l’APN pour répondre à la demande croissante de sécurité des comptes et améliorer les protections numériques disponibles pour les entreprises du monde entier confrontées à la menace croissante des cyberattaques.

Keeper propose une suite complète de solutions primées pour les particuliers et les entreprises en matière de gestion des mots de passe, des secrets et des connexions privilégiées, ainsi que des différenciateurs qui distinguent Keeper de ses concurrents, notamment la surveillance du dark web, le stockage sécurisé de fichiers, la messagerie chiffrée, l’intégration transparente du Single-Sign On (SSO), les rapports de conformité et l’enregistrement complet des événements. Les solutions de Keeper s’adaptent aux organisations de toutes tailles, des petits bureaux à domicile aux entreprises multinationales et aux plus grandes organisations du secteur public. Keeper offre également une solution pour les fournisseurs de services managés, KeeperMSP.

Le gestionnaire de mots de passe d’entreprise de Keeper est conçu pour fournir aux organisations une visibilité complète sur les pratiques des employés en matière de mots de passe, permettant aux administrateurs informatiques d’appliquer les politiques de mots de passe de l’entreprise, de surveiller la conformité des employés et de générer des pistes d’audit et des rapports. Keeper gère en toute sécurité le cycle de vie des informations d’identification des comptes privilégiés avec des contrôles d’accès basés sur les rôles (RBAC) et un partage contrôlé des informations d’identification. Keeper supporte le stockage et l’utilisation de passkeys dans le coffre-fort et permet aux organisations d’adopter une expérience sans mot de passe en intégrant le SSO, permettant aux utilisateurs d’accéder à leurs coffres-forts sans utiliser de mot de passe principal.

La dernière offre de Keeper, KeeperPAM™, fournit une solution de gestion des accès privilégiés (PAM) de nouvelle génération qui perturbe le marché traditionnel de la PAM. KeeperPAM offre une gestion des mots de passe, des secrets et des connexions privilégiées de niveau entreprise au sein d’une plateforme SaaS unifiée, rentable, facile à utiliser et simple à déployer. Cette solution de cybersécurité brevetée permet aux organisations d’obtenir une visibilité, une sécurité, un contrôle et un reporting complets pour chaque utilisateur privilégié sur chaque appareil au sein de l’organisation.

Les clients préfèrent Keeper pour :

● La sécurité de l’entreprise : Keeper atténue le risque de violation en fournissant une protection et un accès en temps réel aux applications, aux systèmes, aux secrets et aux ressources informatiques.

● Une conformité et des reporting robustes : Keeper simplifie et renforce l’audit et la conformité, y compris la prise en charge de RBAC, 2FA, le chiffrement FIPS 140-2, HIPAA, FINRA, SOC, ITAR et plus encore.

● Des aperçus de sécurité puissants : Keeper fournit des analyses sur la sécurité et l’hygiène des justificatifs d’identité sur tous les terminaux et systèmes avec une intégration SIEM native.

Grâce à sa relation avec AWS, Keeper étend sa portée sur le marché et améliore sa capacité à servir les clients de diverses industries dans le monde entier, en plus d’offrir des offres privées de partenaires-conseils (CPPO) à la communauté de revendeurs de Keeper, qui compte plus de 2 000 partenaires, ce qui leur permet de faciliter les achats des clients dans AWS Marketplace.