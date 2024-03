Keeper Security reçoit deux médailles d’or aux Globee® Cybersecurity Awards 2024

mars 2024 par Marc Jacob

Keeper Security a été récompensé par une médaille d’or dans plusieurs catégories lors de la 20e édition annuelle des Globee® Cybersecurity Awards. Keeper a reçu les honneurs dans la catégorie Password Management pour sa solution Enterprise Password Manager (EPM) et dans la catégorie Privileged Access Control, Security and Management pour sa solution de nouvelle génération Privileged Access Management (PAM), KeeperPAM.

Ce succès souligne le statut de Keeper en tant que leader et novateur de l’industrie, qui révolutionne la façon dont les organisations sécurisent les mots de passe et les informations confidentielles, tout en protégeant les actifs numériques contre les violations de données liées aux mots de passe et les cyber-menaces.

La plateforme de cybersécurité de Keeper est construite sur le principe de Zero Trust et Zero Knowledge, assurant la protection de chaque utilisateur sur chaque appareil, ainsi que la conformité avec les normes de sécurité gouvernementales les plus strictes. L’engagement de Keeper à créer des solutions transparentes et évolutives est évident lorsqu’il se concentre sur l’avancement de la solution EPM et sur l’unification de ses principaux produits de gestion de l’accès à l’identité (IAM) - Keeper Secrets Manager, Keeper Connection Manager et Keeper EPM - pour créer sa solution révolutionnaire KeeperPAM. Selon une étude récente de Keeper, les entreprises souhaitent ardemment que les solutions de gestion des identités et des accès soient plus faciles à déployer et à maintenir. En effet, 84 % des responsables IT ont déclaré vouloir simplifier leur solution de gestion des identités et des accès.

Les Globee Cybersecurity Awards 2024 sont une prestigieuse tribune conçue pour célébrer les accomplissements des entreprises et des individus dans le domaine en constante évolution de la cybersécurité. Ces prix récompensent l’excellence dans divers domaines critiques, notamment la gestion des risques, la détection des menaces, la sécurité du cloud et la confidentialité des données, en mettant en lumière les technologies et les stratégies de pointe qui remodèlent le paysage de la sécurité numérique.