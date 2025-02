Keeper Security lance la version améliorée de KeeperPAM

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Keeper Security présente la nouvelle génération de sa plateforme de gestion des accès privilégiés (PAM), KeeperPAM®. La dernière mise à jour introduit une solution entièrement cloud-native qui intègre de manière transparente tous les processus de gestion des accès privilégiés dans le coffre-fort chiffré de Keeper. Cette approche unifiée garantit une sécurité, une simplicité et une évolutivité maximales, permettant aux organisations de gérer les informations d’identification privilégiées et les informations secrètes en toute sécurité au sein d’une seule et même plateforme.

Les comptes à accès privilégié étant une cible importante aux yeux des cybercriminels, la mise en œuvre d’une solution PAM robuste est essentielle En fait, 80% des organisations qui ont adopté des solutions PAM rapportent une réduction significative du succès des cyberattaques liées au vol et à l’utilisation abusive des informations d’identification. KeeperPAM s’appuie sur cette approche, en intégrant un cadre de sécurité Zero Trust qui garantit que seuls les utilisateurs vérifiés et autorisés accèdent à l’infrastructure critique, tandis que son architecture Zero Knowledge assure une protection complète des données. Révolutionnant la sécurité des accès privilégiés, KeeperPAM offre une automatisation avancée et une surveillance en temps réel, de quoi garantir que chaque demande d’accès est automatiquement vérifiée, que les informations d’identification sont sécurisées et que les sessions privilégiées font l’objet d’un suivi rigoureux. Cette solution de bout en bout minimise le risque d’accès non autorisé, rationalise les efforts de conformité et permet aux entreprises de garder une longueur d’avance sur les menaces émergentes, qu’elles gèrent des environnements cloud hybrides ou sur site.

Caractéristiques principales de KeeperPAM

Authentification Zero Trust : Chaque demande d’accès est vérifiée automatiquement, garantissant que seuls les utilisateurs de confiance peuvent interagir avec les systèmes sensibles.

Secure Vaulting : Les informations d’identification sensibles sont stockées en toute sécurité dans le coffre-fort chiffré de Keeper, ce qui garantit que les mots de passe, les passkeys et les secrets sont toujours protégés.

Rotation automatisée des mots de passe : Rotation automatique des mots de passe pour les comptes privilégiés, ce qui élimine le risque de vol d’informations d’identification et d’utilisation abusive d’informations d’identification permanentes.

Accès à distance sécurisé : Établissez des connexions à distance Zero Trust sans agent vers des cibles au sein de votre infrastructure et des actifs basés sur le web, directement depuis le coffre-fort Keeper.

Surveillance des sessions privilégiées : La surveillance en temps réel des sessions privilégiées permet d’éviter les actions non autorisées et fournit une piste d’audit claire.

Contrôle d’accès granulaire : Les organisations peuvent définir des politiques spécifiques pour les comptes privilégiés, permettant le modèle d’accès au moindre privilège afin de réduire l’exposition aux risques inutiles.

Ces fonctionnalités permettent aux organisations de protéger les systèmes critiques et de maintenir la conformité avec les normes et les réglementations de l’industrie. En automatisant les processus manuels et en simplifiant les rapports d’audit, KeeperPAM augmente l’efficacité opérationnelle. Pour les industries ayant des exigences strictes en matière de conformité, telles que le secteur de la santé et de la finance, KeeperPAM soutient et rationalise l’adhésion à des réglementations telles que la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) et la Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), en réduisant le travail administratif lié au suivi des audits et à la gestion de l’accès.

L’authentification automatique et la surveillance des sessions de KeeperPAM permettent aux organisations de détecter des schémas d’accès anormaux et de répondre rapidement aux menaces internes et externes. Grâce à une architecture flexible et évolutive, les entreprises peuvent étendre des contrôles de sécurité robustes aux fournisseurs tiers, aux employés distants et aux sous-traitants sans perturber les workflows.

Avec l’évolution des cybermenaces, la protection proactive des données sensibles devient essentielle. KeeperPAM aide les entreprises à réduire le risque d’accès non autorisé, à se conformer aux réglementations sectorielles et à garder une longueur d’avance sur les cybermenaces émergentes.

Avec des cyberattaques de plus en plus sophistiquées, les organisations ne peuvent plus compter sur des mesures de sécurité dépassées et des systèmes anciens. KeeperPAM a été développé en tenant compte de ces menaces modernes, offrant une protection robuste pour les comptes privilégiés sans sacrifier l’expérience de l’utilisateur. Qu’il s’agisse de sécuriser des systèmes sur site ou une infrastructure basée sur le cloud, KeeperPAM permet aux organisations de mettre en œuvre une politique de contrôle d’accès complète qui s’adapte à leurs besoins uniques et à leurs profils de risque.

KeeperPAM est entièrement conforme à un large éventail de normes et de réglementations de l’industrie, notamment l’autorisation FedRAMP et StateRAMP, l’attestation SOC 2 Type II, la validation FIPS 14-3 et les certifications ISO 27001, 27017 et 27018. Ces références garantissent que les solutions de Keeper répondent aux normes les plus élevées en matière de protection des données, de confidentialité et de sécurité, offrant ainsi aux organisations l’assurance d’une solution de gestion des accès privilégiés soutenue par des normes de sécurité de premier plan.