Keeper Security lance l’extension de navigateur 17.1

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Outil Snapshot pour une résolution plus rapide des problèmes

Afin d’améliorer la précision de la saisie automatique, Keeper lance l’outil Snapshot, une solution basée sur l’IA qui permet aux utilisateurs de signaler en toute sécurité les problèmes de saisie automatique sur des sites web internes ou personnalisés, sans exposer de données sensibles. Les utilisateurs peuvent activer l’outil Snapshot dans les paramètres de l’extension de navigateur. L’outil capture un instantané HTML structuré d’une page web, à l’exclusion de toute information de connexion ou donnée sensible. Les utilisateurs peuvent prévisualiser les données avant de les envoyer à Keeper, ce qui garantit une transparence et un contrôle total.

Cette amélioration permet à l’équipe d’ingénieurs de Keeper de diagnostiquer et de résoudre les problèmes de remplissage automatique en quelques minutes, sans avoir à attendre la sortie d’une nouvelle extension de navigateur, tout en maintenant notre sécurité de pointe. Le machine learning est utilisé pour améliorer en permanence la précision de KeeperFill sur la base de données anonymisées sur la structure du web soumises via l’outil Snapshot.

Une plus grande précision du remplissage automatique grâce à des paramètres d’enregistrement avancés

Nous avons introduit deux mises à jour importantes pour affiner le comportement de la saisie automatique :

• Remplacer le contenu du champ : les utilisateurs peuvent désormais choisir si les données stockées dans les champs personnalisés doivent être remplies automatiquement dans les champs pré remplis des sites web, ce qui offre plus de flexibilité dans la gestion des formulaires.

• Saisie automatique sur les pages suivantes : cette option permet aux utilisateurs d’empêcher la saisie automatique de se déclencher sur plusieurs pages d’un même site, ce qui réduit le risque d’entrées accidentelles.

Ces améliorations offrent aux utilisateurs un contrôle granulaire sur la manière dont KeeperFill interagit avec les formulaires Web, garantissant une expérience de remplissage automatique fluide et sécurisée. Ces paramètres sont particulièrement utiles dans les flux de connexion complexes et les applications d’entreprise, où les champs pré remplis ou les formulaires en plusieurs étapes nécessitent un contrôle accru.

Prise en charge étendue de la gestion des accès privilégiés

Alors que les entreprises sont confrontées à des menaces croissantes en matière de cybersécurité, il est plus important que jamais de gérer efficacement et en toute sécurité les identifiants privilégiés. KeeperFill 17.1 prend désormais en charge des types d’enregistrements PAM supplémentaires, notamment pour les navigateurs distants, les annuaires, les bases de données, les machines et les utilisateurs, ce qui permet aux administrateurs informatiques et aux équipes de sécurité de gérer les identifiants à haut risque directement dans le navigateur tout en respectant les principes de sécurité Zero Trust.

KeeperPAM est la solution de gestion des accès privilégiés de nouvelle génération de Keeper qui sécurise et gère l’accès aux ressources critiques, notamment les serveurs, les applications web, les bases de données et les charges de travail. La plateforme consolide la gestion des mots de passe, la gestion des secrets, la gestion des connexions, l’accès réseau Zero Trust et l’isolation des navigateurs à distance dans une plateforme unifiée basée sur le cloud, dotée de contrôles de sécurité robustes et d’un chiffrement Zero Knowledge.

Répondre à un besoin critique du secteur

Les outils de remplissage automatique traditionnels manquent souvent de personnalisation, ce qui entraîne des erreurs dans les formulaires et des risques de sécurité. KeeperFill 17.1 résout ces problèmes en offrant des contrôles précis, une sécurité des accès privilégiés et un système intelligent d’amélioration du remplissage automatique.

L’extension de navigateur 17.1 offre aux entreprises des contrôles avancés de remplissage automatique et des capacités de PAM étendues, pour une sécurité et une efficacité accrues dans la gestion des identifiants. En améliorant la précision du remplissage automatique et la sécurité des accès privilégiés, cette mise à jour aide les entreprises à maintenir une posture de sécurité Zero Trust tout en rationalisant les flux de travail.