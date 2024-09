Keeper Security introduit des fonctions avancées de TOTP autofill et de long-tap autofill sur iOS

septembre 2024 par Marc Jacob

Keeper Security annonce que son application Keeper Password Manager pour iOS intègre désormais de nouvelles fonctionnalités destinées à optimiser la gestion des mots de passe et des codes de vérification. Ces mises à jour, y compris l’amélioration du remplissage automatique du mot de passe unique basé sur le temps (TOTP) et une fonction pratique de remplissage automatique par long-tap, sont maintenant disponibles pour rationaliser les interactions numériques et renforcer la sécurité.

La nouvelle fonction TOTP autofill suggère automatiquement les codes de vérification appropriés au cours du processus de connexion. Une fois le nom d’utilisateur et le mot de passe saisis, Keeper affiche le code TOTP recommandé à l’écran, ce qui évite de devoir passer d’une application à l’autre ou de saisir manuellement les codes. Lorsque plusieurs TOTP correspondent à une URL, les utilisateurs sont invités à sélectionner le bon, ce qui garantit une expérience de connexion fluide et efficace. De plus, la fonction de remplissage automatique de Keeper permet aux utilisateurs de remplir rapidement les noms d’utilisateur, les mots de passe et les codes TOTP d’un simple appui long sur n’importe quel champ de saisie. En choisissant Keeper comme fournisseur de remplissage automatique par défaut, les utilisateurs peuvent accéder instantanément à un menu d’options de remplissage automatique, ce qui facilite la navigation dans les applications et les sites Web.

Ces améliorations font partie des efforts continus de Keeper pour améliorer l’expérience utilisateur et la sécurité. Le remplissage automatique TOTP rationalisé simplifie le processus de vérification, tandis que le remplissage automatique par long-tap accélère considérablement le remplissage des formulaires. Ces fonctionnalités, qui requièrent la dernière version d’iOS 18, réduisent collectivement la saisie manuelle, minimisent les risques de sécurité et fournissent un moyen plus efficace et plus sûr de gérer les informations d’identification sur les appareils iOS.