Keeper Security intègre un générateur de passphrases

avril 2024 par Marc Jacob

Keeper Security annonce son nouveau générateur de passphrases. Le générateur de phrases d’authentification est une extension de Keeper Web Vault, qui sera bientôt disponible pour les appareils mobiles et sous forme d’extension de navigateur. La nouvelle version contient également une mise à jour du générateur de mots de passe existant. Celui-ci offre aux utilisateurs des options supplémentaires pour répondre à des exigences spécifiques en matière de mots de passe. Outre la possibilité d’utiliser des lettres majuscules, des chiffres et des symboles, il est désormais possible de choisir des symboles spécifiques qui peuvent être ajoutés en fonction des exigences du site web pour lequel le mot de passe est créé.

La protection des informations sensibles est essentielle dans le monde interconnecté d’aujourd’hui et l’utilisation généralisée de mots de passe faibles et répétés laisse de nombreuses personnes et organisations insuffisamment protégées contre les cybermenaces de plus en plus omniprésentes et sophistiquées. Le générateur de mots de passe et de phrases secrètes intégré de Keeper facilite la création d’informations d’identification solides et uniques pour chaque compte. Et grâce aux contrôles d’administration précis de Keeper, les organisations peuvent appliquer des politiques générales de mot de passe et de phrase secrète, en plus des politiques spécifiques aux caractères pour des sites Web et des applications spécifiques.

Les phrases secrètes offrent plusieurs avantages par rapport aux mots de passe conventionnels, notamment le fait qu’elles sont plus longues et intrinsèquement plus complexes, mais plus faciles à retenir. Les phrases secrètes sont constituées de plusieurs mots enchaînés. Plus une phrase secrète est composée de mots, plus elle est longue et plus il est difficile à déchiffrer pour un cybercriminel. Les mots de passe, quant à eux, sont constitués d’une chaîne de caractères. Pour sécuriser correctement un compte, il est recommandé que les mots de passe comportent au moins 16 caractères et incluent une combinaison aléatoire de lettres, de chiffres et de symboles. Cependant, comme les utilisateurs tentent souvent de se souvenir eux-mêmes des mots de passe traditionnels, ceux-ci sont souvent faibles ou réutilisés sur plusieurs comptes.

Le nouveau générateur de passphrases de Keeper est intégré au générateur de mots de passe existant et permet aux utilisateurs et aux administrateurs de choisir lequel des générateurs doit être privilégié ou imposé à l’organisation. Le générateur de Keeper utilise la liste de mots recommandée par l’Electronic Frontier Foundation , soit 7 776 mots (nettoyés pour éliminer tous les mots choquants). Les utilisateurs peuvent générer des passphrases cryptographiquement sécurisées adaptées à leurs besoins spécifiques, par exemple le nombre de mots qu’elles contiennent, le type de séparateur utilisé et si elles contiennent des chiffres et des lettres majuscules. Le processus de création et de stockage des passphrases avec Keeper est le même que pour les mots de passe et les passkeys, et il offre une expérience utilisateur transparente.

Les principaux avantages du générateur de passphrases sont les suivants :

• Sécurité accrue - Crée des passphrases fortes et uniques qui résistent aux attaques par force brute et aux cyber-menaces liées aux mots de passe.

• Options de personnalisation - Les passphrases peuvent être adaptées aux exigences de sécurité, y compris la longueur, les types de caractères et la complexité.

• Une approche simplifiée - Une interface utilisateur intuitive permet aux utilisateurs de créer facilement et de manière transparente les passphrases pour leurs comptes.