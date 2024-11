Keeper Security et Sherweb signent un partenariat

novembre 2024 par Marc Jacob

La plateforme de Sherweb propose désormais KeeperMSP®, une solution conçue pour assurer la sécurité des mots de passe et le chiffrement Zero Knowledge, aidant les MSP à protéger les informations d’identification numériques - y compris les mots de passe, les passkeys et certaines informations confidentielles - avec facilité et efficacité. Cette solution inclut des fonctionnalités de sécurité avancées telles que l’authentification multi-facteurs, le chiffrement de bout en bout, la génération de mots de passe aléatoires et le partage sécurisé de mots de passe, autant d’outils essentiels pour se défendre contre des cybermenaces de plus en plus sophistiquées.

La plateforme de Keeper est une solution axée sur l’humain, conçue pour les consommateurs et les organisations de toutes tailles. Alimentée par un cadre de Zero Trust et une sécurité Zero Knowledge, Keeper s’appuie sur une protection de premier ordre pour réduire le risque de violations de données préjudiciables. Rapide à déployer, la plateforme évolue pour répondre aux besoins de toute organisation, s’intégrant de manière transparente à tout environnement de données - single-cloud, multi-cloud ou hybride - ainsi qu’à toute infrastructure de sécurité.

Fondée à Chicago en 2011 par le CEO Darren Guccione et le CTO Craig Lurey, Keeper propose aujourd’hui une suite complète de solutions primées pour la gestion des mots de passe, des secrets et des accès privilégiés, destinée aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. Parmi les fonctionnalités qui différencient Keeper de ses concurrents, on trouve l’isolation à distance du navigateur, la surveillance du dark web, le stockage sécurisé des fichiers, l’intégration de la gestion des identifiants uniques, ainsi que des rapports de conformité et des journaux d’événements détaillés.

Cette collaboration positionne Sherweb comme un partenaire de confiance pour les MSP, offrant des solutions sécurisées, pratiques et à forte valeur ajoutée pour répondre aux besoins de sécurité en constante évolution de leurs clients. Les MSP peuvent désormais accéder à KeeperMSP via la marketplace de Sherweb, bénéficiant ainsi d’un cadre Zero Trust, d’une sécurité Zero Knowledge, de contrôles d’accès basés sur les rôles et d’une gestion des connexions à distance, le tout au sein d’une plateforme unique et facile à déployer.

KeeperMSP® est disponible dès maintenant sur la marketplace Sherweb.