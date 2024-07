Keeper Security est reconnu comme un Leader dans le Rapport Radar de GigaOm pour la Gestion des Mots de Passe d’Entreprise

juillet 2024 par Marc Jacob

Keeper Security est une fois de plus reconnu comme un Leader dans le Rapport Radar de GigaOm pour la Gestion des Mots de Passe d’Entreprise, obtenant les meilleures notes de tous les fournisseurs pour la valeur globale. C’est la troisième année consécutive que Keeper reçoit cette prestigieuse distinction et le classement le plus élevé du rapport, soulignant son engagement à fournir des solutions de cybersécurité de pointe.

Le rapport GigaOm évalue 13 solutions de gestion des mots de passe leaders, en se concentrant sur les fonctionnalités clés, les critères commerciaux et les technologies émergentes. Keeper obtient de hauts scores dans tous les critères de décision et se distingue par sa quête incessante d’innovation et de croissance, notamment grâce à sa solution de Gestion des Accès Privilégiés (PAM) Zero Trust, KeeperPAM. De plus, le rapport met en avant la gestion des secrets de Keeper, son intégration transparente avec les fournisseurs d’identité (IdP) et ses solides fonctionnalités de conformité comme des avantages compétitifs significatifs.

La position de Keeper dans le quadrant Innovation/Platform Play met en évidence ses fonctionnalités étendues et son dévouement à fournir une technologie de cybersécurité de premier plan. Le Radar de GigaOm trace les solutions des fournisseurs sur une série de cercles concentriques, les solutions jugées de plus grande valeur globale étant placées plus près du centre. Keeper Security surpasse toutes les autres solutions sur le Radar, se positionnant plus près du centre, ce qui signifie que sa solution a la valeur globale la plus élevée. Alors que la sécurité des mots de passe reste essentielle pour protéger les actifs numériques, les solutions conviviales et économiques de Keeper offrent une protection exceptionnelle pour toute organisation, des petites entreprises aux grandes entreprises.

Les principales fonctionnalités mises en avant par GigaOm incluent :

KeeperPAM : Intègre la gestion des mots de passe, des secrets et des connexions dans une solution unique interconnectée

Coffre-fort centralisé de mots de passe : S’intègre parfaitement à une variété de fournisseurs d’identité (IdP), réduisant ainsi les frais d’adoption

BreachWatch® Surveillance du Dark Web : Notification en temps réel de toute violation d’identité d’entreprise, aidant les équipes opérationnelles à agir rapidement et à réduire les risques

Granularité des politiques de sécurité : Permet aux administrateurs de séparer les tâches et l’accès aux mots de passe en unités organisationnelles individuelles, y compris la limitation ou le blocage du partage de mots de passe

Gestion des secrets : Capacité complète de gestion des secrets d’infrastructure tels que les clés API, les mots de passe de base de données, les clés d’accès et les certificats. S’intègre avec les plateformes DevOps et CI/CD pour prendre en charge le cycle de vie complet de la gestion des clés.

Conformité : La plateforme de sécurité des mots de passe la plus sécurisée, certifiée, testée et auditée, autorisée par FedRAMP et maintenant la conformité SOC2 la plus longue et la certification ISO27001 de l’industrie.

Ces fonctionnalités affirment encore davantage le statut de Keeper en tant que solution de premier plan dans la gestion des mots de passe d’entreprise. Son architecture Zero Trust et Zero Knowledge, combinée à des outils avancés comme la gestion des secrets, la génération et le stockage de clés d’accès et le chiffrement de bout en bout, établissent Keeper comme une défense redoutable contre les menaces cybernétiques sophistiquées d’aujourd’hui.

Le rapport de GigaOm félicite également Keeper pour sa scalabilité et sa flexibilité, des attributs essentiels dans le paysage dynamique de la cybersécurité d’aujourd’hui. Les dernières innovations de Keeper, telles que l’accès limité dans le temps et les enregistrements autodestructeurs qui soutiennent des contrôles de partage plus granulaires, démontrent son approche avant-gardiste et son dévouement à répondre aux besoins évolutifs de la cybersécurité.