Keeper Security dévoile les dernières améliorations apportées à Keeper WearOS pour Android

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Keeper Security dévoile les dernières améliorations apportées à l’application Keeper WearOS pour Android qui accompagne sa solution phare de gestion des mots de passe. L’application améliorée renforce la sécurité et la facilité d’utilisation pour les utilisateurs de smartwatch. La mise à jour s’aligne sur les dernières directives Android de Google, offrant une expérience plus intuitive et rationalisée pour les utilisateurs d’Android WearOS.

L’application Keeper WearOS for Android, anciennement connue sous le nom de KeeperDNA, a été renommée pour refléter l’expérience d’accès unifié sur plusieurs plateformes. L’application repensée ajoute de la commodité en permettant aux utilisateurs de consulter en toute sécurité les identifiants stockés et d’utiliser leur montre connectée pour l’authentification à deux facteurs (2FA). Les principales fonctionnalités, notamment l’affichage du code TOTP (Time-Based One-Time Password) et les favoris de la montre, sont conservées, mais la conception modernisée de l’interface et les fonctionnalités optimisées améliorent l’expérience utilisateur.

En outre, Keeper améliore la fonctionnalité hors ligne de son application Android, permettant aux utilisateurs d’accéder en toute sécurité à leurs données Keeper sans connexion Internet. Cette amélioration renforce à la fois la facilité d’utilisation pour les utilisateurs mobiles et la sécurité lors de l’accès à des informations sensibles en déplacement.

Principales caractéristiques de l’application Keeper WearOS pour Android mise à jour :

• Une interface repensée : une nouvelle interface utilisateur moderne améliore la convivialité et la navigation, avec un carrousel rotatif sur la page du coffre-fort contenant du contenu dynamique et des informations clés sur la sécurité en un coup d’œil.

• Un accès instantané aux identifiants et aux codes 2FA : affichez et récupérez les mots de passe et les codes d’authentification d’un simple toucher.

• Les favoris à portée de main : accédez rapidement à vos identifiants les plus utilisés sans avoir à chercher votre téléphone.

La version inclut également une fonctionnalité hors ligne pour l’application Keeper Android :

• Une configuration simplifiée du compte : un processus d’intégration simplifié permet de créer facilement un compte et d’importer des mots de passe en quelques étapes seulement.

• Un mode hors ligne amélioré : grâce à des commandes améliorées, les utilisateurs peuvent désormais configurer l’accès au coffre-fort pour un, sept ou trente jours, ce qui rend la sécurité plus flexible pour les voyages et le travail à distance. Les utilisateurs professionnels reçoivent des alertes explicites lorsque l’accès hors ligne est restreint en fonction des politiques de l’entreprise.

• Un mode hors ligne découplé et 2FA : Gérez séparément l’accès hors ligne et les paramètres 2FA pour un meilleur contrôle des préférences de sécurité.

L’application Keeper WearOS marque la première phase d’améliorations continues des solutions mobiles de Keeper, avec des améliorations prévues, notamment la prise en charge des clés d’accès et des fonctionnalités autonomes pour gérer la sécurité directement à partir des appareils mobiles.

L’application Keeper WearOS mise à jour est désormais disponible sur le Google Play Store.