Keeper Security : Assurer sa sécurité en ligne, une priorité à la portée de tous

octobre 2024 par Keeper Security

Dans un monde où la digitalisation est omniprésente, le gestionnaire de mots de passe conçu pour votre sécurité numérique Keeper Security s’engage à protéger vos informations personnelles avec des solutions accessibles et efficaces, pour vous offrir la tranquillité d’esprit totale sur le web. Plus que jamais, la sécurité en ligne n’a s’est jamais montrée aussi importante ! Chaque jour, des millions de personnes se connectent à des services en ligne, qu’il s’agisse de réseaux sociaux, d’applications bancaires ou de plateformes professionnelles. Mais combien d’entre nous sont réellement préparés à se défendre contre les menaces numériques ?

Selon le Rapport 2024 de Verizon sur les violations de données, 68 % d’entre elles sont liées à un facteur humain, avec une majorité qui résultent du vol ou de la faiblesse des mots de passe, identifiants ou secrets ! Avec la multiplication des cyberattaques, des fuites de données et des violations de comptes, la protection de vos identifiants en ligne n’est plus une option, mais une obligation. Que vous soyez un utilisateur individuel ou responsable d’une petite entreprise, Keeper Security propose des solutions qui vous permettent de gérer, sécuriser et stocker vos informations de manière simple et sécurisée. Keeper vous garantit une protection complète pour tous vos comptes en ligne.

Des solutions de cybersécurité à la portée de tous

Que vous soyez un internaute occasionnel ou un utilisateur quotidien, Keeper Security propose une gamme de fonctionnalités adaptées à chaque besoin. Son utilisation intuitive et son accès instantané à vos identifiants sur tous vos appareils vous garantissent une navigation en ligne fluide et sécurisée.

• Le gestionnaire de mots de passe, conçu pour vous simplifier la vie :

Terminé le temps où vous deviez créer un mot de passe selon des critères plus laborieux les uns que les autres. Le gestionnaire de mots de passe Keeper Security vous permet de créer, stocker et gérer vos mots de passe de manière simple et sécurisée. Grâce à une interface intuitive, il vous offre la possibilité de générer des mots de passe robustes et uniques pour chacun de vos comptes en ligne, évitant ainsi les risques liés à la réutilisation des mêmes identifiants. En centralisant tous vos mots de passe dans un coffre-fort chiffré, vous n’aurez plus à vous en souvenir ou à les noter dans des endroits peu sûrs. Ce gestionnaire vous permet également de remplir automatiquement vos identifiants sur les sites et applications que vous utilisez, simplifiant ainsi vos connexions quotidiennes.

• Le coffre-fort numérique, un atout indispensable :

Le coffre-fort numérique de Keeper Security est l’outil clé pour protéger vos données sensibles. En plus de stocker vos mots de passe de manière sécurisée, il vous permet de centraliser toutes vos informations personnelles, telles que vos identifiants. Grâce à un chiffrement avancé, vos données sont protégées contre les accès non autorisés, vous garantissant ainsi une tranquillité d’esprit. Autre intérêt, le coffre-fort numérique est accessible sur tous vos appareils, facilitant la gestion de vos informations tout en assurant leur sécurité. En utilisant un coffre-fort numérique, vous réduisez le risque de perte ou de vol de données, tout en améliorant votre expérience en ligne.

Une sécurité renforcée face à des attaques toujours plus sophistiquées

Avec la montée en puissance des attaques ciblées et des piratages sophistiqués, Keeper Security adopte une approche proactive pour protéger ses utilisateurs. Le chiffrement de bout en bout, une fonctionnalité clé de Keeper, garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder à vos informations. Par ailleur, l’application Keeper ne se contente pas de stocker vos mots de passe et offre à ses utilisateurs une authentification multi-facteurs, renforçant ainsi la sécurité de vos comptes les plus sensibles. Sans oublier sa politique Zero Trust et Zero Knowledge, avec laquelle même Keeper lui-même n’aura pas accès à vos données personnelles. Une approche unique qui positionne Keeper Security comme un leader dans le domaine de la cybersécurité, offrant des solutions adaptées pour les particuliers comme pour les entreprises !