Keeper Security appelle au renforcement de la cybersécurité à l’occasion de la rentrée des classes

août 2024 par Keeper Security

Alors que la nouvelle année scolaire approche et que les étudiants, parents et enseignants s’y préparent, le principal fournisseur de logiciels de cybersécurité Zero Trust et Zero Knowledge, Keeper Security, qui protége les mots de passe, les passkeys, les accès privilégiés et les connexions à distance, appelle à donner la priorité à la sécurité numérique face à l’augmentation des cyberattaques. Avec la dépendance croissante de la technologie dans l’éducation - des plateformes d’apprentissage en ligne aux devoirs numériques - le besoin de mesures de cybersécurité robustes n’a jamais été aussi critique.

Une augmentation des cybermenaces dans le secteur de l’éducation

Le rapport 2024 Data Breach Investigations de Verizon révèle une tendance inquiétante : le secteur des services éducatifs a été confronté à 1 780 cybers incidents en 2023, dont 1 537 ont conduit à des divulgations de données confirmées. Cela représente une augmentation spectaculaire de 258 % des incidents et de 545 % des violations de données d’une année sur l’autre, exposant ainsi les vulnérabilités persistantes du secteur.

« La cybersécurité n’est pas seulement une préoccupation des entreprises : c’est un aspect fondamental de la protection de l’éducation et de l’avenir de tous nos enfants » déclare Darren Guccione, CEO et cofondateur de Keeper Security. « Alors que les étudiants et les enseignants dépendent de plus en plus des outils numériques à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe, il est primordial de s’assurer que ces environnements restent sécurisés. »

Des mesures proactives pour la sécurité numérique

Keeper recommande aux élèves, aux parents et aux éducateurs les mesures proactives suivantes pour renforcer la sécurité numérique :

Utiliser des gestionnaires de mots de passe : Créez et stockez des mots de passe forts et uniques pour tous les comptes liés à l’école afin de minimiser les risques d’accès non autorisés.

Mises à jour régulières des logiciels : Maintenir les appareils et les applications à jour avec les derniers correctifs de sécurité pour se protéger contre les vulnérabilités connues.

Éducation et formation complètes : Les élèves et le personnel devraient être formés à reconnaître le phishing et les autres escroqueries par ingénierie sociale, et à signaler rapidement toute activité suspecte.

Réseaux sécurisés : Protégez les réseaux Wi-Fi de l’école et de la maison avec des mots de passe forts et un chiffrement pour empêcher tout accès non autorisé.

Renforcer la cybersécurité avec Keeper

Keeper fournit des outils essentiels pour lutter contre ces menaces et renforcer la sécurité numérique. Le gestionnaire de mots de passe Keeper permet aux élèves, aux parents, aux enseignants et aux administrateurs de créer et de stocker en toute sécurité des mots de passe forts et uniques, ainsi que des codes d’authentification multi-facteurs (MFA) pour chaque compte. La plateforme identifie également les mots de passe faibles ou réutilisés et facilite le partage sécurisé des mots de passe entre les enseignants et les élèves, ainsi qu’entre les membres de la famille ou du corps enseignant. L’intégration de Keeper dans les pratiques quotidiennes permet aux utilisateurs d’améliorer considérablement leur sécurité en ligne.

Les parents doivent discuter de la cybersécurité avec leurs enfants et adopter des mesures proactives, notamment des logiciels de sécurité robustes et des mots de passe forts. Les écoles doivent revoir et renforcer leurs politiques de cybersécurité dans la mesure du possible et s’assurer qu’une formation complète est disponible pour détecter et répondre efficacement aux menaces potentielles.