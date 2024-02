Keeper Security annonce la prise en charge de Passkey sur iOS

février 2024 par Marc Jacob

Keeper Security annonce une nouvelle mise à jour pour iOS qui inclut la prise en charge de la gestion des passkeys. Avec Keeper, les mots de passe sont créés, stockés et gérés dans le coffre-fort de Keeper, et peuvent être utilisés pour se connecter à des sites web et des applications à travers tous les navigateurs et systèmes d’exploitation avec facilité. Tant que vous avez accès à votre coffre-fort Keeper, vous avez accès à vos passkeys, que ce soit sur votre ordinateur de bureau ou sur votre appareil mobile iOS.

Un passkey est une clé cryptographique qui permet aux utilisateurs de se connecter à des comptes et à des applications sans saisir de mot de passe, un peu comme la version numérique d’une carte magnétique stockée sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Le passkey exploite les données biométriques de votre appareil, telles que votre empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, ce qui vous permet de vous connecter aux applications et comptes pris en charge de la même manière que vous déverrouillez votre téléphone ou votre tablette avec votre empreinte digitale ou votre visage.

En juin 2023, Keeper a annoncé la prise en charge des passkeys dans ses extensions de navigateur pour Chrome, Firefox, Edge, Brave et Safari, la prise en charge pour Android étant prévue plus tard cette année. Keeper enregistre et remplit automatiquement le mot de passe, de la même manière qu’une connexion par mot de passe. Le coffre-fort de Keeper permet de gérer les clés, y compris la possibilité de les partager entre les membres de la famille et les équipes de travail.

Pour créer et sauvegarder un passe-partout, les utilisateurs visiteront l’écran « Sécurité » ou « Paramètres du compte » du site web. En cliquant sur « Créer un mot de passe », l’utilisateur devra indiquer s’il souhaite sauvegarder le mot de passe dans son Coffre-fort Keeper. La prochaine fois que l’utilisateur visitera un site web qui supporte la connexion par clé, il pourra utiliser la clé sauvegardée dans son Coffre-fort pour se connecter. L’enregistrement de la clé dans le coffre-fort de l’utilisateur contient la date de création de la clé, le nom d’utilisateur et le site web ou l’application sur lequel elle a été créée. Les enregistrements de clés peuvent être gérés dans le coffre-fort comme n’importe quel autre enregistrement, y compris être placés dans des dossiers ou partagés avec d’autres utilisateurs.

Les Passkeys sont à la fois plus faciles à utiliser que de nombreuses méthodes d’authentification traditionnelles et plus résistantes au phishing, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter aux sites web pris en charge de manière transparente et plus sûre. La technologie sans mot de passe, introduite pour la première fois en 2022, repose sur les normes industrielles du World Wide Web Consortium (W3C) et de l’alliance FIDO, et est soutenue par Apple, Google, Microsoft, Paypal, eBay et bien d’autres encore.

Les principaux navigateurs et plateformes ont commencé à intégrer le support des passkeys dans leurs systèmes d’exploitation, laissant aux développeurs de sites web et d’applications la responsabilité d’intégrer le support des passkeys dans leurs flux d’ouverture de session. Étant donné que les passkeys ne fonctionnent que sur les sites web et les plateformes qui les prennent en charge, Keeper a créé un annuaire des passkeys pour fournir aux utilisateurs une liste actualisée des endroits où ils peuvent être utilisés.