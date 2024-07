Keeper® et Bechtle unissent leurs forces

juillet 2024 par Marc Jacob

Keeper Security annonce une étape importante dans son parcours de croissance grâce à l’établissement d’un partenariat avec Bechtle, l’un des principaux fournisseurs informatiques d’Europe. Keeper s’appuiera sur le solide réseau et les ressources de Bechtle pour renforcer sa présence et ses capacités en Europe, l’équipe de Bechtle couvrant 14 pays, dont les Pays-Bas, la Belgique, la France, l’Espagne, le Royaume-Uni, le Portugal, la Pologne, l’Irlande, l’Italie, la Hongrie, la République tchèque, l’Autriche, la Suisse et l’Allemagne. Ce partenariat permettra d’étendre la portée de l’entreprise et d’améliorer la prestation de services aux clients dans toute la région.

Fondée en 1983 et basée à Neckarsulm, en Allemagne, Bechtle s’est forgé une excellente réputation dans le secteur des technologies de l’information, avec plus de 100 maisons de systèmes et points de vente électroniques dans toute l’Europe. Avec une main-d’œuvre de plus de 15 000 professionnels dévoués, Bechtle s’engage à fournir une infrastructure informatique de pointe et des solutions opérationnelles à sa clientèle diversifiée.

La plateforme de sécurité et de chiffrement des mots de passe de Keeper est une solution centrée sur l’humain pour les consommateurs et les organisations de toutes tailles. Propulsé par un cadre Zéro Trust et une sécurité Zéro Knowledge, Keeper s’appuie sur une sécurité de premier ordre pour protéger les informations des utilisateurs et réduire le risque de violation des données. Le déploiement de la plateforme ne prend que quelques minutes et s’adapte aux besoins de toutes les organisations, des petits bureaux à domicile aux entreprises multinationales et aux plus grandes organisations du secteur public. Keeper s’intègre de manière transparente dans n’importe quel environnement de données - cloud unique, multicloud ou hybride - ainsi que dans n’importe quelle pile de sécurité.

Keeper a été cofondée à Chicago, IL, en 2011 par le CEO Darren Guccione et le CTO Craig Lurey. La société propose aujourd’hui une suite complète d’offres primées pour les particuliers et les entreprises pour la gestion des mots de passe, des secrets et des connexions privilégiées, ainsi que des différenciateurs qui permettent à Keeper de se démarquer encore plus de ses concurrents, notamment l’isolation du navigateur à distance, la surveillance du dark web, le stockage sécurisé des fichiers, l’intégration de la signature unique, les rapports de conformité et les journaux d’événements détaillés.

Sa dernière offre, KeeperPAM™, fournit une solution de gestion des accès privilégiés (PAM) qui perturbe le marché des PAM hérités. KeeperPAM offre une gestion des mots de passe, des secrets et des connexions privilégiées de niveau entreprise au sein d’une plateforme SaaS unifiée, rentable, facile à utiliser et simple à déployer. KeeperPAM permet un accès au moindre privilège avec une sécurité Zéro Trust et Zéro Knowledge. Cette solution de cybersécurité brevetée permet aux organisations d’obtenir une visibilité, une sécurité, un contrôle et un reporting complets pour chaque utilisateur privilégié sur chaque appareil.