Keeper met en lumière le rôle essentiel des mises à jour logicielles en ce mois d’action pour la cybersécurité

octobre 2024 par Keeper Security

Alors que le Mois de l’action pour la cybersécurité entame sa quatrième semaine, Keeper Security souligne l’importance de maintenir les logiciels à jour afin de se protéger contre les nouvelles menaces. Le principal fournisseur de logiciels de cybersécurité Zero Trust et Zero Knowledge protégeant les mots de passe, les clés de passe, les accès privilégiés, les renseignements confidentiels et les connexions à distance, exhorte les consommateurs et les entreprises à adopter des mises à jour régulières de leurs logiciels comme une étape cruciale pour renforcer leur sécurité en ligne.

Tout au long du Mois de la cybersécurité, Keeper a fourni des conseils pratiques pour aider les particuliers et les entreprises à sécuriser leur vie numérique. Il convient notamment de créer des mots de passe forts et uniques et d’utiliser un gestionnaire de mots de passe, d’activer l’authentification multi-facteurs (MFA) dans la mesure du possible et de rester vigilant face aux arnaques par hameçonnage. Cette semaine, Keeper souligne l’importance de mettre régulièrement à jour les logiciels afin de renforcer ces bonnes pratiques fondamentales en matière de cybersécurité.

Les mises à jour de logiciels pour les systèmes d’exploitation et les applications corrigent les vulnérabilités connues qui peuvent être exploitées par les cybercriminels, réduisant ainsi le risque cybernétique global. Les correctifs de sécurité, qui corrigent des failles spécifiques, sont essentiels pour protéger tous les types d’utilisateurs. Le rapport 2024 Insight de Keeper Security a révélé que 92 % des responsables IT à travers le monde ont constaté une augmentation des cyberattaques d’une année sur l’autre, ce qui renforce la nécessité de prendre des mesures proactives. L’activation des mises à jour automatiques permet de s’assurer que les correctifs critiques sont appliqués rapidement, ce qui minimise le risque d’oubli.

« Le Mois de l’action pour la cybersécurité est un appel à tous - des particuliers aux organisations, à l’échelle mondiale - à prendre des mesures concrètes pour adopter et appliquer les meilleures pratiques en matière de cybersécurité », a déclaré Darren Guccione, CEO et cofondateur de Keeper Security. « Il est essentiel de mettre à jour les logiciels et les appareils avec les derniers correctifs de sécurité, car les attaquants ne cessent de faire évoluer leurs techniques. Des mises à jour régulières et la correction des vulnérabilités sont des mesures simples mais efficaces pour se défendre contre les cyber-menaces ».

Les organisations sont invitées à donner la priorité à la gestion des correctifs, en veillant à ce que les vulnérabilités - en particulier celles qui sont activement exploitées - soient traitées immédiatement. Il est essentiel de disposer de processus documentés de déploiement des correctifs, avec des protocoles pour les mises à jour critiques, afin de minimiser l’exposition.

Alors que le Mois de la cybersécurité se poursuit - et au-delà - Keeper Security encourage les particuliers et les entreprises à se tenir informés et à prendre des mesures proactives pour renforcer leur cybersécurité. Explorez les ressources de Keeper pour voir comment ils ont un impact réel en mettant l’action au premier plan du Mois de l’action en cybersécurité.