KeeeX dévoile D3P

octobre 2024 par Marc Jacob

Le passeport numérique des produits, élément clé du règlement de la Commission européenne sur l’écoconception des produits durables (ESPR), doit entrer en vigueur à partir de 2027 et s’étendre progressivement à un large éventail de groupes de produits. Malgré une échéance relativement proche, les technologies actuelles souffrent d’un manque de sécurité et de simplicité.

La combinaison de la solution logicielle de traçabilité TraaaX de KeeeX et

du tag NFC ST25TA-E de STMicroelectronics offre une solution efficace pour la détection de présence et l’authentification d’un objet connecté, répondant ainsi aux besoins de ce marché.

Le nouveau tag NFC ST25TA-E, développé par STMicroelectronics, est la première solution à offrir une sécurité renforcée grâce à la signature sans contact ECDSA fonctionnant sur son moteur cryptographique asymétrique embarqué. La signature TruST25 Edge basée sur l’ECC est nativement supportée par la technologie blockchain.

Basée sur la solution de traçabilité brevetée TraaaX de KeeeX, D3P permet de tracer n’importe quel objet en créant un lien bidirectionnel infalsifiable entre un fichier et le registre sur lequel son historique sera enregistré.

La traçabilité au service de la durabilité et de la lutte contre la contrefaçon

Particulièrement adapté aux secteurs du luxe, de la distribution et de l’industrie, D3P facilite la mise en œuvre du passeport numérique des produits. Concrètement, un simple "Tap" de la puce avec un smartphone permettra au grand public d’accéder aux principales informations du passeport numérique de l’objet (origine, composition, mode d’emploi, garanties, historique, entretien, consignes de recyclage, etc.) Les acteurs autorisés pourront lire le contenu de la puce NFC à partir d’une application dédiée comprenant des informations complémentaires (chaîne d’approvisionnement, entretien, réparation, recyclage).

Il permet ainsi aux parties prenantes de l’ensemble de la chaîne de valeur d’accéder très facilement aux données, et il garantit :

La présence sur le produit d’un élément "à l’épreuve du temps" permettant l’accès et la mise à jour du passeport numérique.

L’authenticité et l’origine du produit afin de lutter contre la contrefaçon et le marché gris.

Preuve de la présence effective à côté de l’objet par une signature de la puce pour éviter les fraudes lors de la maintenance, du recyclage ou de la distribution.

Une passerelle unique pour tous les besoins futurs en matière de traçabilité et les expériences Web3.

La mise en œuvre d’une solution durable facilitant l’économie circulaire.