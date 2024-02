KB Crawl SAS officialise le rachat d’Iscope

février 2024 par Marc Jacob

Éditeur français de solutions de veille, KB Crawl SAS officialise le rachat de la société Iscope. Depuis le 1er janvier 2024, l’équipe d’Iscope a rejoint celle de KB Crawl sur le site de Rueil-Malmaison. Ce rapprochement permet à KB Crawl SAS de conforter sa stratégie de développement, dans un contexte national et international marqué par une forte concentration des acteurs de la veille et de l’intelligence économique.

Avec cette acquisition, KB Crawl SAS entend poursuivre sa stratégie d’intégration des outils d’IA générative engagée il y a plusieurs mois avec KB Suite. L’objectif de KB Crawl SAS est de permettre à ses clients de manier des volumes d’information de plus en plus conséquents, notamment via le traitement préliminaire de l’information. Traductions, questions d’actualité essentielles, thématiques ciblées, synthèses reposant sur un nombre de plus en plus important d’articles associés…