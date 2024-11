KB Crawl SAS introduit l’IA générative dans KB Suite

novembre 2024 par Marc Jacob

KB Crawl SAS introduit l’IA générative dans son outil phare KB Suite pour offrir une veille stratégique et concurrentielle à la lisière de l’analyse prédictive. Dans un environnement en perpétuelle évolution, cette avancée technologique permet aux entreprises d’anticiper plus efficacement les tendances et d’adopter une posture proactive pour répondre aux mouvements du marché.

Traditionnellement axée sur la collecte et la transmission d’informations sur la concurrence, la veille concurrentielle s’enrichit aujourd’hui d’un niveau de sophistication inédit grâce à l’IA générative de KB Suite. Ce puissant moteur d’analyse donne accès à des insights stratégiques issus de vastes volumes de données émanant de sources variées : publications spécialisées, réseaux sociaux, forums, think tanks et blogs. Grâce à ses capacités d’apprentissage (Machine Learning), l’IA générative de KB Suite est désormais en mesure d’identifier des signes avant-coureurs de tendances et d’anticiper des scénarios d’évolution du marché – un avantage essentiel pour les entreprises cherchant à affiner leur positionnement et à ajuster leurs stratégies.

Une veille proactive et ciblée grâce à des insights en temps réel

Avec l’IA générative de KB Suite, la veille permet au veilleur un dialogue en temps réel avec un outil proactif. Chaque interaction (« prompt ») constitue une opportunité d’affiner les analyses, facilitant l’extraction de signaux faibles et la détection de tendances émergentes. Cette approche permet aux utilisateurs de disposer d’informations enrichies sur les crises potentielles ou les comportements clients susceptibles d’impacter leur secteur d’activité.

Ce faisant, l’IA générative repousse les frontières de l’analyse traditionnelle en offrant une approche qui se situe désormais à la lisière de la veille prédictive. Grâce au Machine Learning, la technologie embarquée sur KB Suite repère des patterns au sein des données traitées, et propose des scénarios que les analystes humains auraient pu ne pas envisager.