KB Crawl lance un nouveau module de statistiques

mai 2024 par Marc Jacob

Le nouveau module de statistiques de KB Suite offre quatre grandes familles de statistiques :

Performance des sources d’information : Cette fonctionnalité mesure l’efficacité des sources surveillées et des déclencheurs d’alerte, permettant aux utilisateurs d’ajuster et d’optimiser leur plan de sources. Elle fournit une vue d’ensemble du nombre de documents visités, des alertes générées et des incidents rencontrés.

Traitement des contenus : Ce volet analyse les articles collectés et tagués pour comprendre les tendances et améliorer la pertinence des contenus publiés. Les utilisateurs peuvent ainsi identifier quels tags sont les plus utilisés et quels articles suscitent le plus d’intérêt.

Efficacité des newsletters : Le module évalue l’impact des newsletters en analysant les taux d’ouverture, de clics et de cliqueurs. Il permet également de déterminer le nombre optimal d’articles par newsletter et le meilleur moment pour l’envoyer, maximisant ainsi son efficacité.

Comportement des utilisateurs : En suivant l’engagement des utilisateurs, cette fonctionnalité permet de comprendre leurs interactions avec les contenus et leurs préférences. Elle aide à ajuster les stratégies de diffusion pour mieux répondre aux attentes des destinataires dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Une solution universelle et adaptable

KB Crawl adresse tous les secteurs d’activité, de la PME aux grands groupes internationaux, avec des solutions adaptables aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Grâce à plus de 500 projets de veille menés en France et à l’international, KB Crawl a acquis une expertise solide et reconnue dans le domaine de la veille stratégique.

Perspectives et innovations futures

Dans le cadre de son engagement continu à l’innovation, KB Crawl prévoit d’introduire des tableaux de bord personnalisables. Ces tableaux de bord permettront aux utilisateurs de créer des rapports sur mesure, facilitant ainsi la communication des résultats et des succès des projets de veille à leurs équipes et à leur hiérarchie.