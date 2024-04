Kaspersky Thin Client 2.0 : Protection Cyber Immune avec une connectivité, des performances et un design améliorés

Kaspersky a présenté une version actualisée de son système d’exploitation dédié aux clients légers qui permet une connectivité améliorée, une plus grande vitesse de déploiement des applications, un coût total de possession moindre, une interface graphique conviviale et une mise en œuvre rapide. Kaspersky Thin Client 2.0 est la pièce maîtresse de la solution Cyber Immune pour la conception d’infrastructures de clients légers à destination d’un large éventail d’industries, y compris les soins de santé, la finance, l’éducation et la production industrielle.

Un client léger est un terminal compact qui permet aux utilisateurs d’accéder à un bureau à distance et sert de substitut à un poste de travail local. Selon Verified Market Research, le marché des clients légers était évalué à 1,18 milliard de dollars en 2020 et devrait atteindre 1,36 milliard de dollars d’ici 2028. Pour faire face à cette demande, Kaspersky a développé son infrastructure client léger fonctionnelle basée sur KasperskyOS pour sécuriser la connexion à un bureau à distance. La société a récemment présenté sa nouvelle version du produit, avec des capacités mises à jour.

Kaspersky Thin Client 2.0 (KTC 2.0) est développé conformément à l’approche Cyber Immune, qui assure qu’il soit sécurisé dès sa conception. Même dans des environnements hostiles, le KTC 2.0 peut remplir ses fonctions critiques, car KasperskyOS élimine toute possibilité de compromission de l’appareil. Grâce à l’architecture Cyber Immune, il n’est pas nécessaire d’installer des logiciels de sécurité supplémentaires ou de gérer des outils de protection, ce qui réduit le coût total de possession du produit.

Préinstallé sur la plateforme matérielle Centerm F620, KTC 2.0 est distribué comme un dispositif de point final prêt à l’emploi, résultat du contrat OEM signé entre Kaspersky et Centerm, le premier fabricant mondial de clients légers. Les fonctionnalités de KTC 2.0 ont été considérablement mises à jour dans les domaines de la connectivité, de la performance et de la fonctionnalité.

Connectivité améliorée

Kaspersky Thin Client 2.0 offre de nouvelles méthodes de connexion à distance. L’application Web Access permet aux utilisateurs de se connecter à des environnements distants déployés sur la plateforme Citrix Workspace et l’infrastructure VMware Horizon en utilisant la technologie HTML5. KTC 2.0 permet également de se connecter à des applications professionnelles individuelles déployées sur l’infrastructure Microsoft Remote Desktop Services, Windows Server et les serveurs de terminaux fonctionnant sous Windows 10/11.

De meilleures performances

Les améliorations de performance se traduisent par une plus grande vitesse de livraison des applications au bureau distant, un temps de démarrage plus court et une plus grande vitesse de mise à jour grâce à la taille compacte de l’image du système d’exploitation. Le temps de déploiement de KTC 2.0 par connexion automatique est d’environ deux minutes.

Facilité d’utilisation et conception

Kaspersky Thin Client 2.0 est désormais plus simple à utiliser, et a été doté de nouvelles fonctionnalités. Le produit prend désormais en charge les conférences audio et dispose d’une nouvelle fonction permettant d’imprimer des documents à partir d’un système d’exploitation invité.

Si la connexion est interrompue de manière inattendue, KTC 2.0 se reconnecte automatiquement au bureau distant sans nécessiter d’actions supplémentaires de la part des utilisateurs. Parallèlement, le système de notification a été mis à jour et les messages d’erreur fournissent des informations utiles et des conseils de dépannage. En outre, le panneau de connexion dans l’environnement distant a été redessiné, avec de nouveaux éléments animés ajoutés dans divers scénarios, ainsi que la possibilité de personnaliser l’interface.

Kaspersky Thin Client 2.0 est conçu pour protéger efficacement les organisations disposant d’un vaste réseau de succursales et les entreprises géographiquement distribuées. Il convient particulièrement aux structures financières et aux établissements de santé, aux institutions éducatives et gouvernementales, aux entreprises de transport et industrielles, à l’infrastructure des villes intelligentes et à l’industrie de l’automatisation industrielle.

« Kaspersky Thin Client est un produit sécurisé par essence, dès sa conception, facile à gérer et abordable, conçu pour les industries qui nécessitent une cyber-résilience avancée. Aujourd’hui, il offre aux clients une protection encore plus rapide, plus puissante et plus conviviale. Grâce à la plateforme matérielle Centerm F620, Kaspersky propose le Thin Client amélioré comme un périphérique d’extrémité prêt à l’emploi, offrant une nouvelle intégration native avec les infrastructures de bureaux virtuels modernes. En introduisant la cyber-immunité sur le secteur profesionnell, nous renforçons le portefeuille de produits Kaspersky et faisons un pas de plus vers l’ère de la cyber-immunité », a déclaré Andrey Suvorov, responsable de KasperskyOS.