Kaspersky présente son nouveau jeu vidéo immersif pour professionnels

mars 2024 par Marc Jacob

Kaspersky lance son nouveau jeu vidéo, une simulation simple et rapide mettant les joueurs dans la peau du nouveau responsable de la sécurité informatique d’une start-up de taille moyenne. A peine arrivé dans l’entreprise, ce dernier se retrouve à la tête d’une nouvelle infrastructure informatique, et doit rapidement faire des choix critiques pour faire face à une attaque par ransomware.

Les experts de Kaspersky rapportent que 64 % des organisations dans le monde ont déjà été touchées par des attaques de ransomware. Elles sont tout autant à estimer la probabilité d’une attaque de ce type et/ou d’un vol de données sur leur infrastructure élevée. Une offensive contre une entreprise peut aujourd’hui être lancée pour moins de 100 dollars, c’est donc une forme de cybercriminalité facile à mettre en œuvre et rapidement rentable pour les attaquants, contre laquelle il est plus que jamais indispensable de protéger son entreprise et ses données.

En tant que leader reconnu de la formation et de la sensibilisation à la sécurité, Kaspersky s’applique à constamment améliorer ses solutions éducatives et introduit de nouvelles techniques d’apprentissage modernisées et ludiques.

Dans ce court jeu de simulation, les joueurs sont invités à incarner le rôle d’un responsable de la sécurité informatique dans l’entreprise d’électronique grand public Smart Yard Electronics, dans laquelle il vient d’être embauché. Au cours d’une semaine d’immersion, les joueurs doivent se familiariser avec les outils existants, l’architecture informatique et les processus de l’entreprise. Ils doivent également faire des propositions concrètes afin d’améliorer le niveau de cybersécurité des opérations, à travers plusieurs séries de choix ayant une incidence sur le déroulement de l’histoire.

Le personnage doit composer avec les réticences du PDG à investir davantage dans la sécurité informatique, les protocoles internes et externes, la paperasse et la latence des communications avec son supérieur, tandis que l’entreprise se retrouve rapidement prise pour cible par un ransomware, mettant à l’arrêt l’ensemble de ses activités. Le jeu comporte plusieurs scénarios alternatifs qui se déploient en fonction des décisions prises par le joueur, qui auront des conséquences sur l’avenir de l’entreprise et du personnage à la fin de la partie.

Le jeu met en évidence la dimension critique de la mise en œuvre d’une solution EDR complète, pour bénéficier d’un ensemble d’outils de détection et de réponse faciles à utiliser et hautement automatisés, avec des capacités de protection des terminaux et de détection avancée, le tout dans une plateforme unifiée. Les solutions EDR permettent une visibilité complète sur les incidents, produisent des analyses simplifiées des indicateurs de compromission et de bénéficier de réponses rapides et automatisées le tout dans un flux de travail unifié et simplifié.

Ce Ransomware Challenge est accessible gratuitement depuis ce lien, en français, anglais, espagnol, portugais, turc et russe.