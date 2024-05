Kaspersky organise une série de formations en cybersécurité pour INTERPOL

mai 2024 par Marc Jacob

Kaspersky a mené une série de formations Kaspersky Expert à destination des agents INTERPOL chargés de l’application de la loi, présentant de nouvelles stratégies avancées de détection et d’atténuation des menaces à l’intention des chercheurs en cybersécurité. L’équipe mondiale de recherche et d’analyse (GReAT) de Kaspersky et les experts du CERT ont dispensé des formations sur la rétro-ingénierie et la réponse aux incidents.

De septembre à décembre 2023, les agents d’INTERPOL ont suivi les formations Reverse Engineering 101, Targeted Malware Reverse Engineering et Windows Incident Response, dispensées dans le cadre de l’accord de coopération entre Kaspersky et INTERPOL signé en 2019. Les cours en ligne étaient accompagnés de séances de questions-réponses en direct, animées par des experts du GReAT et du CERT, et comprenaient également une formation dans le laboratoire virtuel de Kaspersky - un environnement en ligne sécurisé créé spécialement pour améliorer les compétences pratiques.

Parmi les formations proposées, celle sur la rétro-ingénierie de logiciels malveillants ciblés a été la plus appréciée des agents d’INTERPOL. Dans le cadre de cette formation, ils ont appris à analyser de vrais logiciels malveillants, à désassembler des documents malveillants et des failles, et à maîtriser les fonctions avancées des outils de rétro-ingénierie. Au cours de la formation « Reverse Engineering 101 », ils se sont principalement concentrés sur les bases des langages Assembler et Go et sur la manière de rétroconcevoir des programmes écrits en langage C++ et d’analyser une chaîne d’infiltration complète par leurs propres moyens.

Le cours sur la réponse aux incidents Windows a quant à lui appris aux représentants d’INTERPOL à détecter un incident et à y répondre, à analyser les appareils touchés et à comprendre les différentes techniques d’attaque, notamment à faire la distinction entre les menaces persistantes avancées (APT) et les autres menaces.

« La participation à des programmes de formation avec Kaspersky offre des possibilités qui améliorent considérablement les capacités de nos pays membres à enquêter sur la cybercriminalité. Les cours approfondis dispensés contribuent à doter le personnel chargé de l’application de la loi de compétences essentielles pour analyser et atténuer les cybermenaces. Ce partenariat souligne une fois de plus l’importance de la collaboration entre les services chargés de l’application de la loi et le secteur privé », a déclaré M. Craig Jones, Directeur de la lutte contre la cybercriminalité à INTERPOL.

Les chercheurs de Kaspersky ont dispensé plus de 10 sessions de formation à la cybersécurité pour INTERPOL depuis 2019, et ces formations se poursuivront en 2024.

Kaspersky Expert Training est utilisé par de nombreuses organisations et institutions académiques pour améliorer leurs compétences dans la lutte contre la cybercriminalité. Depuis la création de ce programme de formation en ligne, les experts de Kaspersky ont formé plus de 2 000 spécialistes dans 50 pays à travers le monde. En apportant leur expertise dans 10 cours éducatifs, ils partagent leurs idées sur les tactiques et stratégies avancées en matière de rétro-ingénierie, de chasse aux menaces, de réponse aux incidents, et plus encore - chaque cours étant divisé en fonction du niveau d’expérience du participant.