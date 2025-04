Kaspersky occupe 97% des places du TOP 3 des tests indépendants

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Au cours de l’année 2024, les solutions Kaspersky ont été examinées au fil de 95 tests et examens indépendants. Elles ont obtenu la première place 91 fois et 92 places en tout dans le TOP 3, enregistrant ainsi les meilleures performances parmi tous les acteurs en lice, pour la 12e fois consécutive. Le pourcentage global de classement de Kaspersky dans le TOP 3 atteint ainsi un nouveau record, à 97%.

Le classement TOP 3 rend compte de la réussite d’un éditeur de service, ici de cybersécurité, dans le cadre de tests comparatifs indépendants effectués au cours d’une année civile. L’indice est calculé sur la base du nombre total de tests auxquels un fournisseur a participé et du nombre de positions TOP 3 qu’il a occupées, ce qui traduit l’efficacité globale des solutions de cybersécurité du fournisseur pour les entreprises et les consommateurs. L’indice TOP 3 se compose d’évaluations réalisées par des laboratoires de tests indépendants réputés, tels que AV-Comparatives, AV-TEST, SE Labs, etc.

En 2024, les solutions grand public et professionnelles de Kaspersky ont reçu de nombreuses récompenses de la part de diverses organisations de tests industriels. Après avoir reçu le prix de « Produit de l’Année » en 2023, Kaspersky Standard a cette année encore prouvé sa qualité en recevant le prix de « Top-rated product » par AV-Comparatives, obtenant d’excellents résultats lors de toute la série de tests de produits grand public. Le produit a participé et démontré des performances remarquables dans sept tests, couvrant entre autres des évaluations quant à la protection en conditions réelles, à la performance, à la protection contre les logiciels malveillants ou encore à la protection contre les menaces avancées, recevant des récompenses de niveaux Or\Argent\Bronze dans des catégories spécifiques.

Par ailleurs, Kaspersky Premium for Windows a terminé en tête des fournisseurs de cybersécurité parmi les 15 participants au test Anti-Phishing d’AV-Comparatives. Kaspersky Premium a reçu la certification Anti-Phishing, lui conférant la première place dans la catégorie de détection de phishing avec zéro faux positif.

En ce qui concerne les solutions d’entreprise, Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB) a démontré une défense de 100 % contre les attaques LSASS (Local Security Authority Subsystem Service), passant avec succès les 15 scénarios de test d’AV-Comparatives. Le produit a également été approuvé par le laboratoire de tests Process Injection Protection.

Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (KEDRE) a été hautement reconnu par l’institut pour avoir atteint un taux de réponse active cumulé de 100% et a été certifié et récompensé du titre « Leader Stratégique » pour la troisième année consécutive.

L’année dernière a été particulièrement mémorable pour Kaspersky. L’entreprise a reçu neuf prix « BEST 2024 » de la part d’AV-TEST. Kaspersky Plus a reçu les prix pour la meilleure solution de protection et la meilleure expérience client, tandis que Kaspersky Premium s’est vu décerner le prix de la meilleure solution de sécurité pour MacOS. Dans le segment des entreprises, AV-TEST a décerné à Kaspersky Small Office Security (KSOS) et à Endpoint Security for Business les prix de la meilleure protection, de la meilleure protection avancée et de la meilleure convivialité pour les utilisateurs professionnels.

En 2024, au delà de ces distinctions, Kaspersky Plus (à partir du 4e trimestre 2024, Kaspersky Premium), KESB et KSOS ont également obtenu les meilleurs scores TAR (Total Accuracy Rating) en termes de points sur l’ensemble des quatre tests trimestriels menés par SE Labs. Ces produits ont reçu le maximum de points disponibles, ce qui correspond à une défense à 100 % contre les attaques générales et ciblées, sans faux positifs. Pour ses performances extraordinaires, Kaspersky Plus a également reçu le prix du meilleur anti-malware domestique 2024.

L’année 2024 a été une fois encore couronnée de succès dans l’histoire évaluations TOP 3. Depuis 2013, Kaspersky a participé à plus de 1000 tests indépendants et a obtenu 871 places dans le TOP 3, établissant ainsi le score le plus élevé de tous les fournisseurs de services de cybersécurité soumis aux tests.