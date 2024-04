Kaspersky Next est disponible

avril 2024 par Marc Jacob

Kaspersky présente sa nouvelle ligne de produits Kaspersky Next, qui associe une protection des terminaux à la transparence et à la rapidité des solutions EDR (Endpoint Detection and Response), ainsi qu’à la vue d’ensemble et la puissance et aux puissants outils de l’XDR (Extended Detection and Response). Les clients peuvent désormais choisir entre trois niveaux de protection, modulables selon les exigences de leur entreprise, la complexité de leur infrastructure informatique et les ressources dont ils disposent.

De plus en plus exposées aux cybermenaces, les entreprises ont besoin de solutions de cybersécurité complètes sur lesquelles compter pour une protection efficace à toute épreuve. Selon le rapport XDR and SOC Modernization Report d’Enterprise Strategy Group, les entreprises peinent encore à trouver des outils de cybersécurité en mesure de détecter et d’enquêter sur les menaces avancées en temps utile. Kaspersky, en sa qualité d’entreprise technologique innovante de premier plan, perfectionne ses solutions en permanence pour répondre à toutes les exigences des entreprises en matière de cybersécurité et les aider à mettre en place des dispositifs fiables.

Kaspersky Next est une nouvelle gamme de produits à destination des entreprises qui incluent une protection robuste des terminaux alimentée par des capacités d’IA, et qui va au-delà de l’EPP (Endpoint Protection Platform) classique, réunissant EDR et XDR pour les entreprises clientes de toute taille et de tout secteur. Les solutions EDR et XDR aident les entreprises à résister aux attaques les plus répandues, les plus évasives et les plus sophistiquées, en fournissant aux entreprises une visibilité totale sur l’état de leur sécurité informatique et un meilleur contrôle sur les menaces, tout en rendant possible la mise en œuvre de réponses rapides et une chasse aux menaces proactive.

Les produits Kaspersky Next sont interopérables, et leur déploiement est donc possible à la fois sur cloud et sur site. Les entreprises clientes peuvent gérer la solution via une console simplifiée pour effectuer rapidement les principales tâches liées à la cybersécurité, ou à partir d’une console plus avancée avec des commandes précises et une surveillance avancée.

La nouvelle gamme de produits vise à mettre à disposition des entreprises des fonctionnalités essentielles à la cybersécurité, pour les protéger contre les divers types de menaces auxquelles les organisations sont le plus confrontées, telles que les ransomwares, les logiciels malveillants et les fuites de données, et d’éviter le piratage des infrastructures via la compromission des services de messageries, les attaques de la chaîne d’approvisionnement, les exploits et d’autres vulnérabilités.

Kaspersky Next automatise de nombreuses tâches telles que la surveillance et le verrouillage du cloud, la gestion des vulnérabilités et des correctifs, l’analyse des indicateurs de compromission (IoC) et les playbooks qui aident les entreprises non seulement à détecter et à remédier efficacement aux menaces complexes et nouvelles, mais aussi à réduire considérablement le fardeau des équipes de cybersécurité en minimisant le nombre de tâches de routine liées à la cybersécurité.

Kaspersky Next comprend actuellement trois offres :

Kaspersky Next EDR Foundations assure une protection des terminaux efficace, qui identifie et neutralise les menaces avant qu’elles ne nuisent aux processus de l’entreprise. Des contrôles de sécurité flexibles et simples, ainsi que des scénarios informatiques intégrés, permettent aux entreprises de gérer leur cybersécurité sans avoir à intervenir. Elles peuvent personnaliser leurs politiques de sécurité en fonction de leurs besoins spécifiques.

Cette solution est recommandée pour les entreprises dans lesquelles la sécurité de l’information est assurée par les services informatiques.

Kaspersky Next EDR Optimum offre une protection solide des points d’extrémité avec des fonctionnalités EDR essentielles, des contrôles avancés, une gestion des correctifs et une sécurisation du cloud. La surveillance des menaces, l’investigation et la réponse aux risques sont guidées pour aider les entreprises à repousser les attaques rapidement et avec un minimum de ressources.

Cette solution est recommandée pour les entreprises disposant d’une petite équipe dédiée à la cybersécurité.

Kaspersky Next XDR Expert agrège, analyse et met en corrélation des données provenant de diverses sources dans l’infrastructure informatique d’une entreprise, offrant une visibilité en temps réel et des informations approfondies sur l’évolution des risques cyber afin de fournir une détection avancée des menaces et d’y apporter une réponse automatisée. Il s’agit d’une solution de cybersécurité robuste qui peut également être combinée avec des services de fournisseurs tiers.

Cette solution est recommandée aux entreprises disposant d’équipes de cybersécurité expérimentées ou de centres d’opérations de sécurité (SOC).

La gamme Kaspersky Next fait partie de l’écosystème de produits B2B proposés par l’entreprise. Elle est conçue pour être directement compatible avec les autres solutions et services Kaspersky. Face à la demande croissante d’une protection plus complète en matière de cybersécurité, les entreprises peuvent basculer facilement d’une offre à l’autre en fonction de leurs exigences en matière de cybersécurité à un moment donné.