Kaspersky fait part de ses prévisions en matière de protection de la vie privée pour 2024

janvier 2024 par Kaspersky

Les accessoires intégrant l’IA vont susciter de plus en plus de débats sur la protection de la vie privée, et la prolifération attendue des technologies de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV) va probablement concourir à établir de nouvelles normes en matière de protection de la vie privée au cours de l’année 2024. Dans le même temps, le nombre de fuites de données liées aux mots de passe devrait diminuer à mesure que l’authentification à deux facteurs gagne en popularité, et que les utilisateurs mettent à profit les bots pour améliorer la protection de leur vie privée.