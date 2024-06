Kaspersky dévoile des techniques avancées de phishing permettant de contourner l’authentification à deux facteurs

juin 2024 par Kaspersky

Kaspersky a mis au jour une évolution complexe des techniques de phishing utilisées par les cybercriminels pour contourner l’authentification à deux facteurs (2FA), une mesure de sécurité pourtant spécifiquement conçue pour améliorer la protection des comptes en ligne. Malgré l’adoption généralisée de l’authentification à deux facteurs par de nombreux sites web et sa mise en œuvre obligatoire par de nombreuses organisations, les attaquants ont développé des méthodes combinant phishing et recours à des robots OTP automatisés pour tromper les utilisateurs et obtenir un accès non autorisé à leurs comptes.