Kaspersky dénonce des campagnes frauduleuses exploitant la période de rentrée scolaire

septembre 2024 par Kaspersky

C’est la rentrée ! Et comme chaque année, les experts en cybersécurité de Kaspersky ont constaté une hausse significative des actes frauduleux. En effet, les cybercriminels profitent de cette période marquée par l’achat des fournitures scolaires et le retour en classe, pour lancer des campagnes d’hameçonnage sophistiquées. Cependant, les chercheurs de Kaspersky révèlent que les campagnes mises en œuvre cette année sont davantage ciblées, et visent plus spécifiquement à voler les données personnelles d’étudiants, d’éducateurs et d’administrateurs du secteur de l’éducation.