Kaspersky découvre SparkKitty, un nouveau cheval de Troie espion sur l’App Store et Google Play

juin 2025 par Kaspersky

Les chercheurs de Kaspersky ont découvert un nouveau cheval de Troie espion appelé SparkKitty qui cible les smartphones sous iOS et Android. Il permet d’envoyer des images et des informations enregistrées sur l’appareil infecté aux acteurs de la menace. Ce logiciel malveillant est intégré à des applications liées aux cryptomonnaies et à des jeux d’argent, ainsi que dans une application TikTok infectée par un cheval de Troie, distribuées sur l’App Store, Google Play, et sur des sites web frauduleux. Les experts suggèrent que l’objectif des pirates est de voler des crypto-actifs à des victimes localisées en Asie du Sud-Est et en Chine. Les utilisateurs français sont également susceptibles d’être confrontés à une cybermenace similaire.