Kaspersky annonce un partenariat avec le distributeur EDOX

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Kaspersky renforce son réseau de distribution en s’associant à EDOX, distributeur de solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP, dans le cadre d’un partenariat stratégique signé le 1er février 2025. Ce dernier vise à renforcer le développement commercial de Kaspersky auprès de partenaires de premier plan, notamment les PME spécialisées en cybersécurité et des acteurs du secteur des télécommunications.

Grâce à ce partenariat, l’ensemble des solutions EDR, MDR, XDR et MSP de Kaspersky seront distribuées par EDOX, lui permettant de jouer un rôle stratégique auprès de Kaspersky sur deux axes majeurs :

• Consolider le réseau de partenaires existant, en renforçant les relations avec les entreprises du secteur de la téléphonie et les PME spécialisées en cybersécurité.

• S’adresser à de nouveaux revendeurs et ainsi développer de nouveaux canaux de distribution.

L’accord stratégique vise à la fois à renforcer les liens avec les clients historiques de Kaspersky, mais aussi à accéder plus largement au marché des MSP.

Par ailleurs, EDOX est fortement implanté dans la région Grand Est (Strasbourg), offrant à Kaspersky l’opportunité de valoriser son offre dans la région, où son réseau y est jusqu’à présent moins développé qu’en Ile de France ou encore en Gironde (Bordeaux).