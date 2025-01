Kaspersky alerte les internautes sur l’apparition de fausses boutiques en ligne à l’approche du Nouvel An lunaire

janvier 2025 par Kaspersky

A l’approche du Nouvel An lunaire, qui a lieu cette année le 29 janvier, les experts de Kaspersky ont identifié des sites web frauduleux cherchant à capitaliser sur l’événement. L’escroquerie consiste une fois de plus en des pages de phishing où les cybercriminels font la promotion de soi-disant « bonnes affaires » liées au Nouvel An lunaire, pour pousser les internautes à l’achat, et encaisser les paiements en laissant les acheteurs les mains vides.

Kaspersky a notamment découvert un site factice faisant la promotion de carte-cadeaux et de divers articles mettant en avant le Nouvel An lunaire 2025, à travers le signe de cette année, le serpent. Cette boutique attire les clients potentiels en proposant des réductions limitées, créant un sentiment d’urgence pour les pousser à consommer rapidement. Une fois le paiement effectué, les arnaqueurs disparaissent, et les victimes n’entendent plus jamais parler des produits commandés.

Une fausse boutique propose des articles pour fêter le Nouvel An lunaire

Dans certains cas, les escrocs ne fournissent pas beaucoup d’efforts pour mettre à jour leurs sites frauduleux. En effet, Kaspersky a également découvert un faux site d’objets de décoration, sur lequel ils n’ont pas mis à jour leurs offres, en conservant le signe du dragon sur l’ensemble de leurs produits (signe de l’année précédente).

Le site propose des prix défiant toute concurrence sur une variété d’articles, notamment des lanternes, des objets d’artisanat à faire soi-même, des timbres, des masques, et bien plus encore.

Page de boutique frauduleuse utilisant le symbole du Nouvel An lunaire de l’année précédente

« Le Nouvel An lunaire est célébré partout dans le monde. Sa popularité, en forte croissance, constitue un excellent prétexte pour les escrocs qui exploitent l’enthousiasme des consommateurs à ce sujet. Pour rester protégés et éviter toute désillusion, il est essentiel de prêter une attention toute particulière aux détails, de vérifier l’authenticité des boutiques en ligne parcourues et de se méfier des offres qui semblent trop avantageuses : elles sont bien souvent conçues pour tromper les victimes.", alerte Olga Svistunova, experte en sécurité chez Kaspersky.